Im Herrenhaus im Landhausstil befindet sich das Hauptgebäude mit der Rezeption, einer Bar und einer Bibliothek. Das renommierte, ganztags geöffnete Restaurant ist bekannt für seine lokale sowie saisonale Küche und bietet eine umfangreiche Auswahl an südafrikanischen Weinen. Das Restaurant und die Bar haben eine grosse Terrasse mit Blick in den Garten, damit im Sommer das Abendessen draussen serviert werden kann. Die 2 Pools befinden sich inmitten der Gartenanlage und laden für erholsame Stunden für die ganze Familie ein. Fahrräder können ausgeliehen werden, um die Region von Knysna zu erkunden.