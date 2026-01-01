Knysna Hollow Country Estate
Knysna
Beschreibung
Einleitung
Exklusives und top modernes Landhotel in einer ruhigen Umgebung und inmitten einer wunderschönen Natur gelege
Lage
Am Stadtrand von Knysna, unweit der bekannten Lagune, liegt das beliebte Hotel in ruhiger Umgebung auf einem ehemaligen Landsitz. Das belebte Zentrum von Knysna ist ca. 3 km entfernt.
Angebot
Im Herrenhaus im Landhausstil befindet sich das Hauptgebäude mit der Rezeption, einer Bar und einer Bibliothek. Das renommierte, ganztags geöffnete Restaurant ist bekannt für seine lokale sowie saisonale Küche und bietet eine umfangreiche Auswahl an südafrikanischen Weinen. Das Restaurant und die Bar haben eine grosse Terrasse mit Blick in den Garten, damit im Sommer das Abendessen draussen serviert werden kann. Die 2 Pools befinden sich inmitten der Gartenanlage und laden für erholsame Stunden für die ganze Familie ein. Fahrräder können ausgeliehen werden, um die Region von Knysna zu erkunden.
Zimmer
Die 44 Garten Suiten sind in mehreren Nebengebäuden in der gepflegten Gartenanlage verteilt.
Die geräumigen Zimmer haben eine helle, luftige Einrichtung mit einer Sitzecke und einem Balkon oder Terrasse mit Gartenblick. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage/ Heizung, TV, Nespressomaschine und kostenloses WIFI.
Die geräumigen Zimmer haben eine helle, luftige Einrichtung mit einer Sitzecke und einem Balkon oder Terrasse mit Gartenblick. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage/ Heizung, TV, Nespressomaschine und kostenloses WIFI.
Preis auf Anfrage
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