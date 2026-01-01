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Hazyview, Südafrika

Hazyview Reisen vom Spezialisten

Ein Ort, der viel zu bieten hat

Aufgrund seiner günstigen Lage sind Hazyview Reisen ideal für Südafrika Safaris. Egal, ob Sie eine ausgedehnte Wanderung in den nahe gelegenen Drakensbergen unternehmen möchten oder ein Ausflug in den legendären Krüger Nationalpark ansteht, der Ort Hazyview ist ein schöner Ausgangspunkt für viele herrliche Erlebnisse während Südafrika Reisen und ermöglicht es Ihnen so atemberaubende Orte wie das Goldgräberstädtchen Pilgrim's Rest, den Blyde River Canyon zu besuchen. Ebenfalls sehr interessant sind auch Dörfer des dort lebenden Stammes der Shangana. Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Spezialisten für weitere Informationen.

Moditlo River LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Khaya Ndlovu Manor HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Umgeben von einer faszinierenden Naturschönheit und unweit des tierreichen Krüger Nationalpark, liegt das Khaya Nlovu...
Perry's Bridge HollowHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Das Perry’s Bridge Hollow liegt zwischen Baobab-, Feigen- und Akazienbäumen und bietet den Gästen in einem...
Summerfields Rose Retreat & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Unembeza Boutique Lodge & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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