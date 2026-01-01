Hazyview Reisen vom Spezialisten
Ein Ort, der viel zu bieten hat
Moditlo River Lodge
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Hoedspruit
Die Moditlo River Lodge liegt im gleichnamigen, privaten 36 000 ha grossen Reservat. Der Name Moditlo bedeutet «Platz...
Khaya Ndlovu Manor House
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Hoedspruit
Umgeben von einer faszinierenden Naturschönheit und unweit des tierreichen Krüger Nationalpark, liegt das Khaya Nlovu...
Perry's Bridge Hollow
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Das Perry’s Bridge Hollow liegt zwischen Baobab-, Feigen- und Akazienbäumen und bietet den Gästen in einem...
Summerfields Rose Retreat & Spa
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Eingebettet auf einem wunderschönen Farmgelände, in einem abgeschiedenen Tal, liegt das Summerfields Rose Retreat &...
Unembeza Boutique Lodge & Spa
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Hoedspruit
Die Unembeza Boutique Lodge & Spa befindet sich im malerischen Hoedspruit Wildlife Estate und ist der ideale...
Hippo Hollow Country Estate
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Hazyview
Inmitten einer üppigen Gartenanlage, wo Sie die Hippos beim Grasen vor dem Hintergrund eines Sonnenuntergangs...
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