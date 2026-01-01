Beschreibung

Einleitung Das Walkers Beach Boutique Hotel bietet ein unvergleichliches Erlebnis mit einzigartigem Charme im Herzen von Plettenberg Bay.

Lage Direkt oberhalb des schönen Strandes thront dieses kleine Boutique Hotel und bietet einen traumhaften 180 Grad Blick über die wunderschöne Plettenberg Bay. Das Zentrum von Plettenberg, mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, ist in wenigen Autominuten erreichbar.

Angebot Das Hotel verbindet schlichte Eleganz mit luxuriösem Ambiente. Von der wunderschönen Terrasse geniessen Sie den ungestörten Blick auf die Bucht und das Robberg Nature Reserve. Die beiden Pools, auf verschiedenen Ebenen gebaut, laden im Sommer zur Abkühlung ein. Kostenfreie Parkplätze stehen vor dem Hotel zur Verfügung.