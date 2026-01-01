Walkers Beach
Plettenberg Bay
Beschreibung
Einleitung
Das Walkers Beach Boutique Hotel bietet ein unvergleichliches Erlebnis mit einzigartigem Charme im Herzen von Plettenberg Bay.
Lage
Direkt oberhalb des schönen Strandes thront dieses kleine Boutique Hotel und bietet einen traumhaften 180 Grad Blick über die wunderschöne Plettenberg Bay. Das Zentrum von Plettenberg, mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, ist in wenigen Autominuten erreichbar.
Angebot
Das Hotel verbindet schlichte Eleganz mit luxuriösem Ambiente. Von der wunderschönen Terrasse geniessen Sie den ungestörten Blick auf die Bucht und das Robberg Nature Reserve. Die beiden Pools, auf verschiedenen Ebenen gebaut, laden im Sommer zur Abkühlung ein. Kostenfreie Parkplätze stehen vor dem Hotel zur Verfügung.
Zimmer
Die 11 Suiten befinden sich im Haupthaus, verteilt auf mehreren Etagen und bieten mit ihrer geschmackvollen Einrichtung und luxuriösen Akzenten einen perfekten Rückzugsort. Die Luxussuiten verfügen über einen direkten Poolzugang mit frontalem Blick auf den Ozean. Die Signature Suite ist das grösste Zimmer und ist ausgestattet mit einer freistehenden Badewanne und einer grosszügigen Terrasse mit grenzenlosem Meerblick. Alle Zimmer verfügen über einen kleinen Balkon oder Terrasse, Kaffee-/Teekocher, WIFI und Minibar.
Preis auf Anfrage
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