Das Hunter’s Country House liegt in einem herrlichen Garten und kombiniert stilvolle Eleganz mit angenehmem Komfort, tadellosem Service und herzlicher Gastfreundschaft. Weit entfernt von der Hektik des Alltags, aber trotzdem nahe an einer Vielzahl von Sehenswürdigkeiten gelegen, fühlt sich hier jeder Gast wohl. Der Pool sorgt an heissen Tagen für eine kühle Erfrischung und die Lounge mit Kamin für gemütliche Abende.

Das Frühstück wird im sonnigen Wintergarten serviert und die Boma im Garten mit bequemen Sofas sowie der Feuerstelle laden zu einem Glas Schaumwein bei Sonnenuntergang ein. Das Yoga Studio und der Fitnessbereich stehen auch den Gästen der Tsala Treetop Lodge zur Verfügung. WIFI vorhanden.