Hunter's Country House
Plettenberg Bay
Beschreibung
Einleitung
In atemberaubender Lage, hoch in den Baumwipfeln, erstreckt sich die Tsala Treetop Lodge. In unmittelbarer Nähe befindet sich, inmitten von üppigen Gartenanlagen, das Hunter’s Country House. Geniessen Sie puren Luxus und die Seele Afrikas in einzigartiger Umgebung.
Lage
Wunderschön der Natur angepasst liegen diese aussergewöhnlichen Unterkünfte wenige Kilometer westlich von Plettenberg Bay und nur 20 Kilometer von Knysna entfernt. Durch die optimale Lage an der Garden Route lohnt es sich hier ein paar Tage länger zu verweilen.
Angebot
Das Hunter’s Country House liegt in einem herrlichen Garten und kombiniert stilvolle Eleganz mit angenehmem Komfort, tadellosem Service und herzlicher Gastfreundschaft. Weit entfernt von der Hektik des Alltags, aber trotzdem nahe an einer Vielzahl von Sehenswürdigkeiten gelegen, fühlt sich hier jeder Gast wohl. Der Pool sorgt an heissen Tagen für eine kühle Erfrischung und die Lounge mit Kamin für gemütliche Abende.
Das Frühstück wird im sonnigen Wintergarten serviert und die Boma im Garten mit bequemen Sofas sowie der Feuerstelle laden zu einem Glas Schaumwein bei Sonnenuntergang ein. Das Yoga Studio und der Fitnessbereich stehen auch den Gästen der Tsala Treetop Lodge zur Verfügung. WIFI vorhanden.
Zimmer
Die 29 geschmackvoll eingerichteten Suiten verbinden Vergangenheit und Gegenwart und sind sehr grosszügig gestaltet. Alle Einheiten, ausser den Terrace Rooms, verfügen über einen offenen Kamin, Kaffee-/Teekocher und ein en-suite Badezimmer mit Badewanne. Auf dem gemütlichen Gartensitzplatz lässt sich ein perfekter Tag mit schönen Erinnerungen ausklingen.
Kulinarik
Das mehrfach gekrönte Zinzi Restaurant verwöhnt die Gäste mit reichhaltigen und internationalen Speisen in einem wunderschönen und gemütlichen Ambiente. Im eigenen Weinkeller findet man bestimmt den passenden, edlen südafrikanischen Tropfen.
Preis auf Anfrage
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