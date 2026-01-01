Tsala Treetop Lodge
Plettenberg Bay
Beschreibung
Einleitung
In atemberaubender Lage, hoch in den Baumwipfeln, erstreckt sich die Tsala Treetop Lodge. In unmittelbarer Nähe befindet sich, inmitten von üppigen Gartenanlagen, das Hunter’s Country House. Geniessen Sie puren Luxus und die Seele Afrikas in einzigartiger Umgebung.
Lage
Wunderschön der Natur angepasst liegen diese aussergewöhnlichen Unterkünfte wenige Kilometer westlich von Plettenberg Bay und nur 20 Kilometer von Knysna entfernt. Durch die optimale Lage an der Garden Route lohnt es sich hier ein paar Tage länger zu verweilen.
Angebot
Eine kleine und intime Lodge aus Stein, Holz und Glas, hoch in den Bäumen gelegen mit einer fantastischen Aussicht ins Tal. Holzstege schlängeln sich um die Bäume und verbinden die Suiten mit dem Haupthaus.
Zimmer
Die 10 Suiten sind luxuriös und individuell eingerichtet und sehr geräumig. Jede Suite besitzt einen eigenen Plungepool und ein Sonnendeck. Lassen Sie den aufregenden Tag an der Garden Route bei einem gemütlichen Glas Wein vor dem eigenen Kamin ausklingen. Die 6 Two-Bedroom Villas sind perfekt für einen entspannten Aufenthalt mit der ganzen Familie. Kinder ab 10 Jahren erlaubt. WIFI vorhanden.
Preis auf Anfrage
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