Beschreibung

Einleitung In atemberaubender Lage, hoch in den Baumwipfeln, erstreckt sich die Tsala Treetop Lodge. In unmittelbarer Nähe befindet sich, inmitten von üppigen Gartenanlagen, das Hunter’s Country House. Geniessen Sie puren Luxus und die Seele Afrikas in einzigartiger Umgebung.

Lage Wunderschön der Natur angepasst liegen diese aussergewöhnlichen Unterkünfte wenige Kilometer westlich von Plettenberg Bay und nur 20 Kilometer von Knysna entfernt. Durch die optimale Lage an der Garden Route lohnt es sich hier ein paar Tage länger zu verweilen.

Angebot Eine kleine und intime Lodge aus Stein, Holz und Glas, hoch in den Bäumen gelegen mit einer fantastischen Aussicht ins Tal. Holzstege schlängeln sich um die Bäume und verbinden die Suiten mit dem Haupthaus.