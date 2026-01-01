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Mossel Bay, Südafrika

George, Wilderness & Mossel Reisen vom Spezialisten

Die Garden Route - Idylle pur

Wenn Sie während einer Südafrika Rundreise so richtig entspannen möchten, ist es ratsam, Hotels an der Garden Route zu besuchen. Denn diese Region Südafrikas direkt am Meer besticht durch ihre Schönheit und sollte auf keiner Tour durch Südafrika ausgelassen werden. Insbesondere die Städte George, Wilderness und Mossel Bay sind typisch für diesen Teil Südafrikas und sehr sehenswert. Versäumen Sie es nicht, die reizvollsten Plätze Südafrikas zu besuchen, und erkundigen Sie sich noch heute bei unseren Spezialisten über die vielfältigen Möglichkeiten nach Südafrika zu reisen.

The Fancourt Resort Hotel & Manor HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
George
Eines der besten Golfresorts im Südlichen Afrika. Dieses elegante Resort liegt im Herzen der Garden Route am Fusse...
Views Boutique Hotel & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Wilderness
Das Hotel befindet sich in spektakulärer Lage über den Klippen des Indischen Ozeans.
Gondwana Game ReserveHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mossel Bay
Das malariafreie Gondwana Game Reserve liegt in einem 11‘000 Hektar grossen Schutzgebiet. Die malerische,...
Protea Hotel Mossel BayHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mossel Bay
Das Hotel liegt an der Küste von Mossel Bay mit den majestätischen Outeniqua Bergen im Hintergrund, gleich gegenüber...

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Hier erfahren Sie, welche Angebote sich für Familienreisen am besten eignen

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