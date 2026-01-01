Hotel Zoe Fisherman's Wharf
San Francisco
Beschreibung
Lage
Das Boutiquehotel befindet sich im Fisherman’s Wharf District, ungefähr 500 Meter vom berühmten Pier 39 entfernt.
Angebot
Ein Restaurant mit Bar, eine gemütliche Lobby mit Lounge, ein hübscher Innenhof mit Sitzgelegenheiten und Firepits sowie ein Fahrradverleih runden das Angebot ab.
Zimmer
Die 221 eleganten, eher kleinen Zimmer in warmen Erdtönen sind mit einem Mini- Kühlschrank und gratis WLAN eingerichtet.
Preis auf Anfrage
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