Beschreibung

Lage Das Boutiquehotel befindet sich im Fisherman’s Wharf District, ungefähr 500 Meter vom berühmten Pier 39 entfernt.

Angebot Ein Restaurant mit Bar, eine gemütliche Lobby mit Lounge, ein hübscher Innenhof mit Sitzgelegenheiten und Firepits sowie ein Fahrradverleih runden das Angebot ab.