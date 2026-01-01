Beschreibung

Lage Direkt bei der Fisherman’s Wharf, in Gehdistanz zu den Attraktionen, Restaurants und Geschäften gelegen.

Angebot Eine Lounge und ein Fitnessraum gehören zur Einrichtung. Der gemütliche Innenhof mit Feuerstelle lädt zum Marshmallow grillen ein. Im Gebäudekomplex befinden sich ein Coffeeshop und Restaurants.