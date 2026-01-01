Hotel Zephyr
San Francisco
Beschreibung
Lage
Direkt bei der Fisherman’s Wharf, in Gehdistanz zu den Attraktionen, Restaurants und Geschäften gelegen.
Angebot
Eine Lounge und ein Fitnessraum gehören zur Einrichtung. Der gemütliche Innenhof mit Feuerstelle lädt zum Marshmallow grillen ein. Im Gebäudekomplex befinden sich ein Coffeeshop und Restaurants.
Zimmer
Die Nähe zur Bucht spiegelt sich im Design des Hotels wider. Die 361 Zimmer sind im Marinestil gestaltet und bieten einen Kaffee-/ Teekocher, einen Mini-Kühlschrank und gratis WLAN. Einige Zimmerkategorien verfügen zudem über einen Balkon.
Preis auf Anfrage
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