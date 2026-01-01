Beschreibung

Lage Die Unterkunft gehört zur Luxury Mansion Collection und befindet sich im Viertel Cathedral Hill, unweit der Van Ness Avenue. Von hier aus gibt es mehrere Busverbindungen. Die Cable Car Station Van Ness-California und Japantown erreichen sie in ca. 10 Gehminuten.

Angebot Das Schmuckstück viktorianischer Architektur verfügt über eine Kunstsammlung, die in den öffentlichen Räumen und den Hotelzimmern bestaunt werden kann. Des Weiteren bietet das Hotel eine elegante Bar und einen kleinen Fitnessraum.