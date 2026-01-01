Neighbourgood Sutter Mansion
San Francisco
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft gehört zur Luxury Mansion Collection und befindet sich im Viertel Cathedral Hill, unweit der Van Ness Avenue. Von hier aus gibt es mehrere Busverbindungen. Die Cable Car Station Van Ness-California und Japantown erreichen sie in ca. 10 Gehminuten.
Angebot
Das Schmuckstück viktorianischer Architektur verfügt über eine Kunstsammlung, die in den öffentlichen Räumen und den Hotelzimmern bestaunt werden kann. Des Weiteren bietet das Hotel eine elegante Bar und einen kleinen Fitnessraum.
Zimmer
Die 12 Zimmer und Suiten sind individuell gestaltet und verfügen über ein privates Badezimmer. Gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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