Beschreibung

Lage Das erstklassige Boutiquehotel liegt mitten im Fisherman’s Wharf Quartier. Eine Cable Car Station befindet sich nur wenige Meter entfernt. Das Unterhaltungszentrum der Wharf erreichen Sie in 10 Minuten zu Fuss.

Angebot Das Hotel bietet den Gästen ein Restaurant mit Bar, einen Fitnessraum, ein kleines Spa mit Behandlungen und Massagen und einen Fahrradverleih.