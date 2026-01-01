Kimpton Alton Fisherman's Wharf
San Francisco
Beschreibung
Lage
Das erstklassige Boutiquehotel liegt mitten im Fisherman’s Wharf Quartier. Eine Cable Car Station befindet sich nur wenige Meter entfernt. Das Unterhaltungszentrum der Wharf erreichen Sie in 10 Minuten zu Fuss.
Angebot
Das Hotel bietet den Gästen ein Restaurant mit Bar, einen Fitnessraum, ein kleines Spa mit Behandlungen und Massagen und einen Fahrradverleih.
Zimmer
In allen 248 hellen und geschmackvoll eingerichteten Zimmer finden Sie einen Plattenspieler (Schallplatten Verleih im Hotel), eine Yogamatte und Bademäntel vor. Eine Nespresso- Kaffeemaschine kann auf Wunsch bestellt werden. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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