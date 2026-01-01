Hotel Emblem
San Francisco
Beschreibung
Lage
Das moderne Boutiquehotel befindet sich am Fusse des Nob Hills, nur einen Block vom Union Square und ca. 10 Gehminuten von der Market Street mit diversen Einkaufsmöglichkeiten entfernt.
Angebot
Ein Restaurant mit Lounge und Bar, ein Coffeeshop, ein «Bücher Butler», regelmässige Events wie Jazzabende oder literarische Wettbewerbe und Leihfahrräder stehen zur Auswahl.
Zimmer
Die 96 Zimmer spiegeln das Thema Literatur und Kunst wider. Nebst der Standardausstattung finden Sie deshalb auch ein Storyboard und diverse Bücher in den Zimmern vor. Auf Wunsch kann eine Schreibmaschine aufs Zimmer bestellt werden. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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