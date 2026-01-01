Beschreibung

Lage Das moderne Boutiquehotel befindet sich am Fusse des Nob Hills, nur einen Block vom Union Square und ca. 10 Gehminuten von der Market Street mit diversen Einkaufsmöglichkeiten entfernt.

Angebot Ein Restaurant mit Lounge und Bar, ein Coffeeshop, ein «Bücher Butler», regelmässige Events wie Jazzabende oder literarische Wettbewerbe und Leihfahrräder stehen zur Auswahl.