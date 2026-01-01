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1 Hotel San Francisco

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San Francisco

Erstklasshotel, welches Wert auf Nachhaltigkeit legt.

Beschreibung

Lage
Direkt am The Embacadero, mit Blick auf die Bucht von San Francisco. Das Ferry Terminal befindet sich auf der anderen Strassenseite. In unmittelbarer Nähe liegen mehrere Haltestellen von Bus und Strassenbahn. Zu Fuss ist es ein gemütlicher Spaziergang von 25 Minuten entlang der Bucht an die Fisherman’s Wharf.
Angebot
Ein Restaurant mit Aussenplätzen, eine Lounge, ein Fitnessraum und Spa sowie Testfahrten mit dem hauseigenen Audi e-tron werden angeboten.
Zimmer
Die 200 modernen Zimmer sind in warmen Erdtönen gehalten und mit Nespresso-Kaffeemaschine, Anschluss für gefiltertes Trinkwasser, Bademänteln und gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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