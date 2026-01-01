Direkt am The Embacadero, mit Blick auf die Bucht von San Francisco. Das Ferry Terminal befindet sich auf der anderen Strassenseite. In unmittelbarer Nähe liegen mehrere Haltestellen von Bus und Strassenbahn. Zu Fuss ist es ein gemütlicher Spaziergang von 25 Minuten entlang der Bucht an die Fisherman’s Wharf.