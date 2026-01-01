Hotel Nikko San Francisco
San Francisco
Beschreibung
Lage
Das Erstklasshotel mit japanischem Einfluss liegt sehr zentral. Die Garage der grossen Autovermieter befindet sich gegenüber. Zum Union Square und zur Cable Car Station sind es nur etwa 5 Gehminuten.
Angebot
Das Hotel bietet zwei Restaurants mit japanischen Spezialitäten, eine Bar, eine Lounge, ein Cabaret Nachtclub, ein Fitnesscenter, ein Hallenbad mit Jacuzzi sowie einen Souvenirladen.
Zimmer
Die 532 stilvollen Zimmer verfügen über Minibar, Kaffee-/Teekocher und Bademäntel. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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