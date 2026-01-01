Das gemütliche Hotel liegt unweit des Union Squares im Stadtzentrum. Die nächste Cable Car und Hop-on Hop-off Haltestelle befindet sich wenige Meter entfernt. Die Einkaufsstrasse Market Street, von welcher aus Busse und Strassenbahnen in die verschiedenen Viertel der Stadt fahren, erreichen Sie bequem in 5 Minuten zu Fuss.