The Inn at Union Square
San Francisco
Beschreibung
Lage
Das gemütliche Hotel liegt unweit des Union Squares im Stadtzentrum. Die nächste Cable Car und Hop-on Hop-off Haltestelle befindet sich wenige Meter entfernt. Die Einkaufsstrasse Market Street, von welcher aus Busse und Strassenbahnen in die verschiedenen Viertel der Stadt fahren, erreichen Sie bequem in 5 Minuten zu Fuss.
Angebot
Frühstücksraum. Eine grosse Auswahl an Restaurants, Bars und Cafés befinden sich rund um den Union Square.
Zimmer
Die 30 gemütlichen Zimmer bieten einen Mini-Kühlschrank, Bademäntel und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
Loading map...