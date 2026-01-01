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The Inn at Union Square

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San Francisco

Einfaches, aber gemütliches Hotel mitten in der Stadt.

Beschreibung

Lage
Das gemütliche Hotel liegt unweit des Union Squares im Stadtzentrum. Die nächste Cable Car und Hop-on Hop-off Haltestelle befindet sich wenige Meter entfernt. Die Einkaufsstrasse Market Street, von welcher aus Busse und Strassenbahnen in die verschiedenen Viertel der Stadt fahren, erreichen Sie bequem in 5 Minuten zu Fuss.
Angebot
Frühstücksraum. Eine grosse Auswahl an Restaurants, Bars und Cafés befinden sich rund um den Union Square.
Zimmer
Die 30 gemütlichen Zimmer bieten einen Mini-Kühlschrank, Bademäntel und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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