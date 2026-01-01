Hotel VIA
San Francisco
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich direkt gegenüber des Oracle Parks, der Heimat der San Francisco Giants. Eine Strassenbahn- und Bus-Haltestelle befindet sich wenige Schritte entfernt. Machen Sie einen Spaziergang entlang des Embarcadero Water Front Walks. Das Viertel South Beach hat sich in den letzten Jahren zu einer gehobenen Wohngegend entwickelt.
Angebot
Das Hotel verfügt über eine eindrückliche Dachterrasse mit Blick auf das Stadion. Die Lounge bietet insbesondere an Spieltagen ein besonderes Ambiente. Eine separate Bar und ein Fitnessraum runden das Angebot ab.
Zimmer
Die 159 modernen, hellen Zimmer sind mit Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank und Bademänteln sowie gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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