Das Hotel befindet sich direkt gegenüber des Oracle Parks, der Heimat der San Francisco Giants. Eine Strassenbahn- und Bus-Haltestelle befindet sich wenige Schritte entfernt. Machen Sie einen Spaziergang entlang des Embarcadero Water Front Walks. Das Viertel South Beach hat sich in den letzten Jahren zu einer gehobenen Wohngegend entwickelt.