Marriott Vacation Club Pulse
San Francisco
Beschreibung
Lage
Das moderne Mittelklassehotel befindet sich unweit einer Cable Car Station, welche die Fisherman’s Wharf mit der Innenstadt verbindet. Zum berühmten Pier 39 sind es ca. 10 Minuten zu Fuss.
Angebot
Zur Einrichtung gehören eine Lobby, ein kleiner Lebensmittelladen, ein Innenhof mit kleiner Lounge und ein Fitnessraum.
Zimmer
Die 234 stylisch-modernen Zimmer verfügen über Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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