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Handlery Union Square

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San Francisco

Beliebtes Mittelklassehotel im Stadtzentrum mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Ideale Unterkunft, wenn Sie den Mietwagen in der Stadt entgegen- oder abgeben möchten.

Beschreibung

Lage
Im Herzen der Stadt, nur wenige Gehminuten vom Union Square und der Cable Car Station entfernt gelegen. Die grosse Garage der Autovermierter ist nur einen Block entfernt.
Angebot
Zur Verfügung stehen ein beheizbarer Aussenpool im Innenhof, ein Fitnessraum sowie eine Sauna.
Zimmer
Die 377 Zimmer im klassischen Stil sind in zwei Gebäudeteilen untergebracht. Die Historic Zimmer unterscheiden sich in Grösse und Form und verfügen über Kaffeekocher, Mini- Kühlschrank und gratis WLAN. Die Premier Zimmer bieten Pool- oder Stadtsicht sowie teilweise einen Balkon.
Preis auf Anfrage

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