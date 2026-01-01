Beschreibung

Lage Im Finanzviertel von San Francisco gelegen. Die Einkaufsstrasse Market Street mit Bus- und Strassenbahnstationen ist zwei Blocks entfernt. Zum Ferry Terminal und The Embarcadero Waterfront sind es nur ca. 10 Gehminuten.

Angebot Ein Restaurant mit Bar/Lounge, ein Fitnesscenter sowie eine kleine Aussichtsplattform in der 48. Etage mit einem eindrücklichen Panoramablick über die Stadt gehören zum Angebot. Babysitter-Service gegen Gebühr.