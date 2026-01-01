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Four Seasons Hotel at Embarcadero

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San Francisco

Erstklasshotel an bevorzugter Lage.

Beschreibung

Lage
Im Finanzviertel von San Francisco gelegen. Die Einkaufsstrasse Market Street mit Bus- und Strassenbahnstationen ist zwei Blocks entfernt. Zum Ferry Terminal und The Embarcadero Waterfront sind es nur ca. 10 Gehminuten.
Angebot
Ein Restaurant mit Bar/Lounge, ein Fitnesscenter sowie eine kleine Aussichtsplattform in der 48. Etage mit einem eindrücklichen Panoramablick über die Stadt gehören zum Angebot. Babysitter-Service gegen Gebühr.
Zimmer
155 stilvolle, moderne Zimmer und Suiten mit Sicht auf die Bucht oder Stadt mit Holzböden, Nespresso-Kaffeemaschine, Teekocher, Minibar, Bademänteln und gratis WLAN erwarten Sie.
Preis auf Anfrage

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