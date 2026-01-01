The Fairmont San Francisco Hotel
San Francisco
Beschreibung
Lage
Dieses luxuriöse Hotel liegt im exklusiven Quartier Nob Hill, an der Kreuzung von zwei Cable Car Linien.
Angebot
Das Hotel verfügt über mehrere Restaurants, Bars, ein Café, ein Fitnesscenter, Geschäfte, Spa und Wellnesscenter. Jedes Wochenende wird traditioneller Nachmittagstee serviert.
Zimmer
591 geräumige und elegante Zimmer, die mit Bügeleisen, Flachbild-TV, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Safe ausgestattet sind.
Preis auf Anfrage
Loading map...