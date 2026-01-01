Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

The Fairmont San Francisco Hotel

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

San Francisco

Ein Prachtbau an bester Lage, der nebst hervorragendem Service auch wunderbare Panoramablicke bietet.

Beschreibung

Lage
Dieses luxuriöse Hotel liegt im exklusiven Quartier Nob Hill, an der Kreuzung von zwei Cable Car Linien.
Angebot
Das Hotel verfügt über mehrere Restaurants, Bars, ein Café, ein Fitnesscenter, Geschäfte, Spa und Wellnesscenter. Jedes Wochenende wird traditioneller Nachmittagstee serviert.
Zimmer
591 geräumige und elegante Zimmer, die mit Bügeleisen, Flachbild-TV, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Safe ausgestattet sind.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen