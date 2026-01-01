Beschreibung

Lage Dieses luxuriöse Hotel liegt im exklusiven Quartier Nob Hill, an der Kreuzung von zwei Cable Car Linien.

Angebot Das Hotel verfügt über mehrere Restaurants, Bars, ein Café, ein Fitnesscenter, Geschäfte, Spa und Wellnesscenter. Jedes Wochenende wird traditioneller Nachmittagstee serviert.