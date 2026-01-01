Das Motel im Stil der 50-er Jahre liegt beim Marina District von San Francisco, zwischen der Golden Gate Bridge und der Fisherman’s Wharf. Zur Wharf sind es mit dem Auto ca. 10 und zur Golden Gate Bridge ca. 15 Minuten. Die Lombard Street ist nur einen Block entfernt. Von hier aus fahren diverse Busse Richtung Golden Gate Bridge und Golden Gate Park sowie Richtung Innenstadt.