Beschreibung

Lage Das beliebte Boutiquehotel befindet sich in einem umgebauten Lagerhaus beim Ghiradelli Square und der Cable Car Station Powell & Hyde.

Angebot Zur Einrichtung zählen ein Restaurant mit Bar, ein Fitnessraum und ein Innenhof mit Feuerstellen. Zudem sind Spa-Angebote im Zimmer verfügbar.