The Argonaut Hotel
San Francisco
Beschreibung
Lage
Das beliebte Boutiquehotel befindet sich in einem umgebauten Lagerhaus beim Ghiradelli Square und der Cable Car Station Powell & Hyde.
Angebot
Zur Einrichtung zählen ein Restaurant mit Bar, ein Fitnessraum und ein Innenhof mit Feuerstellen. Zudem sind Spa-Angebote im Zimmer verfügbar.
Zimmer
Das Hotel bietet 252 Zimmer im maritimen Stil mit Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank und WLAN gegen Gebühr. Die Bay View Zimmer bieten zusätzlich einen schönen Blick auf die Golden Gate Bridge oder Alcatraz.
Preis auf Anfrage
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