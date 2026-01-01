Beschreibung

Lage Das sympathische Hotel liegt ca. 200 Meter von einer der Cable Car Stationen sowie dem Ghiradelli Square und der Atlantic Cove entfernt. Mehrere Restaurants und Cafés befinden sich in der Nähe.

Angebot Den Gästen wird eine Bar, ein kleiner Lebensmittelladen, eine kleine Lounge mit Billiard und Tischfussball, ein Fitnessraum sowie ein beheizbarer Aussenpool geboten.