Hotel Caza Fisherman's Wharf
San Francisco
Beschreibung
Lage
Das sympathische Hotel liegt ca. 200 Meter von einer der Cable Car Stationen sowie dem Ghiradelli Square und der Atlantic Cove entfernt. Mehrere Restaurants und Cafés befinden sich in der Nähe.
Angebot
Den Gästen wird eine Bar, ein kleiner Lebensmittelladen, eine kleine Lounge mit Billiard und Tischfussball, ein Fitnessraum sowie ein beheizbarer Aussenpool geboten.
Zimmer
Die 342 Zimmer sind frisch und modern gestaltet. WLAN und Mini-Kühlschränke gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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