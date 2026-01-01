Galleria Park Hotel
San Francisco
Beschreibung
Lage
Im Zentrum von San Franciscos Geschäftsund Einkaufsviertel. In der Nähe vom Union Square (ca. 600m), Finanzdistrikt, Chinatown (Chinatown Gate ca. 800m zu Fuss) und den Cable Cars.
Angebot
Das Hotel bietet ein Restaurant, einen Dachgarten zum ausspannen, ein Fitnessstudio sowie ein Business Center.
Zimmer
177 Zimmer mit Flachbild-TV, Bügeleisen/-brett, Bademantel, Safe, Kühlschrank, Kaffeemaschine und kostenlosem WLAN.
Preis auf Anfrage
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