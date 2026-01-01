Das Hotel aus dem Jahr 1929 ist ein architektonisches Wahrzeichen der Stadt und liegt direkt am berühmten Sunset Boulevard. Viele Restaurants, Bars aber auch Konzerthallen und Comedy Clubs befinden sich hier. Zum bekannten Walk of Fame und TCL Chinese Theatre sind es nur ca. 10 Minuten mit dem Auto und zum Griffith Observatorium mit einem eindrücklichen Blick über die Metropole ca. 30 Fahrminuten.