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The Sunset Tower Hotel

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Hollywood

Wer das Flair des alten Hollywood erleben möchte, ist hier richtig.

Beschreibung

Lage
Das Hotel aus dem Jahr 1929 ist ein architektonisches Wahrzeichen der Stadt und liegt direkt am berühmten Sunset Boulevard. Viele Restaurants, Bars aber auch Konzerthallen und Comedy Clubs befinden sich hier. Zum bekannten Walk of Fame und TCL Chinese Theatre sind es nur ca. 10 Minuten mit dem Auto und zum Griffith Observatorium mit einem eindrücklichen Blick über die Metropole ca. 30 Fahrminuten.
Angebot
Ein elegantes Restaurant, eine Bar mit Terrasse, ein Aussenpool sowie ein Fitnesscenter (ehemals John Wayne’s Wohnung) gehören zum Angebot.
Zimmer
Die 81 Zimmer versprühen noch den alten Hollywood Charme mit modernen Einflüssen. Sie sind mit Nespresso-Kaffeemaschine und Snack-Körbchen sowie gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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