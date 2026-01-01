Petit Ermitage
Hollywood
Beschreibung
Lage
Unweit des Santa Monica Boulevards gelegen, sind der Rodeo Drive und Beverly Hills in nur 10 Minuten mit dem Auto erreichbar.
Angebot
Das Restaurant befindet sich auf der Dachterrasse mit wunderschönem Blick über die umliegenden Viertel. Zudem gibt es ein zusätzliches Restaurant im Garten, eine Aussenlounge mit Cheminée, Yogastunden, ein kleines Openair Kino und einen Aussenpool mit Liegeterrasse (ab 18 Jahren).
Zimmer
Die 80 Suiten sind individuell gestaltet und verfügen über Minibar, Bademäntel und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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