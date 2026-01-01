Unweit des Santa Monica Boulevards gelegen, sind der Rodeo Drive und Beverly Hills in nur 10 Minuten mit dem Auto erreichbar.

Das Restaurant befindet sich auf der Dachterrasse mit wunderschönem Blick über die umliegenden Viertel. Zudem gibt es ein zusätzliches Restaurant im Garten, eine Aussenlounge mit Cheminée, Yogastunden, ein kleines Openair Kino und einen Aussenpool mit Liegeterrasse (ab 18 Jahren).