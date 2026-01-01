Beschreibung

Lage Unmittelbar beim Flughafen gelegenes Erstklasshotel. Die Autovermietungen und die Terminals sind in wenigen Fahrminuten erreichbar.

Angebot Das Hotel verfügt über 2 Restaurants, Bar, Aussenpool, Whirlpool und Fitnesscenter. Kostenloser Shuttle-Service vom/zum Flughafen.

Zimmer 1004 komfortable Zimmer, die mit Föhn, Klimaanlage, Bügeleisen, Flachbild-TV, Telefon, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Safe ausgestattet sind.