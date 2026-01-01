Los Angeles Airport Marriott
Los Angeles
Beschreibung
Lage
Unmittelbar beim Flughafen gelegenes Erstklasshotel. Die Autovermietungen und die Terminals sind in wenigen Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Das Hotel verfügt über 2 Restaurants, Bar, Aussenpool, Whirlpool und Fitnesscenter. Kostenloser Shuttle-Service vom/zum Flughafen.
Zimmer
1004 komfortable Zimmer, die mit Föhn, Klimaanlage, Bügeleisen, Flachbild-TV, Telefon, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Safe ausgestattet sind.
Unsere Meinung
Grosses, modernes Flughafenhotel an verkehrsgünstiger Lage für die Erkundung von Los Angeles und Umgebung.
Preis auf Anfrage
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