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Los Angeles Airport Marriott

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Los Angeles

Beschreibung

Lage
Unmittelbar beim Flughafen gelegenes Erstklasshotel. Die Autovermietungen und die Terminals sind in wenigen Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Das Hotel verfügt über 2 Restaurants, Bar, Aussenpool, Whirlpool und Fitnesscenter. Kostenloser Shuttle-Service vom/zum Flughafen.
Zimmer
1004 komfortable Zimmer, die mit Föhn, Klimaanlage, Bügeleisen, Flachbild-TV, Telefon, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Safe ausgestattet sind.
Unsere Meinung
Grosses, modernes Flughafenhotel an verkehrsgünstiger Lage für die Erkundung von Los Angeles und Umgebung.
Preis auf Anfrage

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