Hotel MdR Marina del Rey – a Doubletree by Hilton
Marina del Rey
Beschreibung
Lage
Marina del Rey liegt zwischen dem Internationalen Flughafen von Los Angeles und Santa Monica. Zum Jachthafen sind es 15 Minuten zu Fuss. Venice Beach erreichen Sie in 10 und Santa Monica in 20 Minuten mit dem Auto. Direkt gegenüber befindet sich der Marina Marketplace mit diversen Geschäften und Restaurants.
Angebot
Die Unterkunft verfügt über ein Restaurant, eine Bar, einen Aussenpool, einen Fitnessraum und einen Kiosk.
Zimmer
Die 283 Zimmer sind gemütlich und zweckmässig eingerichtet mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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