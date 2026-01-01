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Hotel Angeleno

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Hollywood

Einfaches Mittelklassehotel mit guter Ausgangslage zur Erkundung der Stadt.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt unweit des Getty Centers im nördlichen Stadtteil von Brentwood an der Interstate 405. Von hier aus lassen sich die Sehenswürdigkeiten der Stadt sehr gut erkunden. Nach Santa Monica sind es ca. 15 nach Hollywood und in die Universal Studios ca. 30 Fahrminuten.
Angebot
Ein Restaurant und Café, ein kleiner Aussenpool, ein Fitnessraum sowie eine Lounge im Aussenbereich stehen zur Verfügung. Zudem gibt es einen Shuttlebus zum Getty Center und Westwood Village.
Zimmer
Die 217 gemütlichen Zimmer bieten einen Mini-Kühlschrank, einen Kaffeekocher sowie einen kleinen Balkon. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage

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