Shore Hotel
Santa Monica
Beschreibung
Lage
Nur durch die Ocean Avenue vom berühmten Santa Monica Beach getrennt, liegt dieses Designhotel wenige Schritte von der berühmten Flanier- und Einkaufsmeile 3rd Street entfernt.
Angebot
Restaurant, Bar, Lounge, Businesscenter, Swimmingpool, Jacuzzi und Fitnesscenter.
Zimmer
Die 164 Zimmer sind mit TV, iPod-Dockingstation, Minibar, Kaffeemaschine und kostenlosem WLAN ausgestattet. Jedes Zimmer verfügt über Balkon oder Terrasse.
Preis auf Anfrage
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