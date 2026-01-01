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Santa Monica

Modernes Hotel an exzellenter Lage.

Beschreibung

Lage
Nur durch die Ocean Avenue vom berühmten Santa Monica Beach getrennt, liegt dieses Designhotel wenige Schritte von der berühmten Flanier- und Einkaufsmeile 3rd Street entfernt.
Angebot
Restaurant, Bar, Lounge, Businesscenter, Swimmingpool, Jacuzzi und Fitnesscenter.
Zimmer
Die 164 Zimmer sind mit TV, iPod-Dockingstation, Minibar, Kaffeemaschine und kostenlosem WLAN ausgestattet. Jedes Zimmer verfügt über Balkon oder Terrasse.
Preis auf Anfrage

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