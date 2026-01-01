Beschreibung

Lage Im Hafen von Long Beach, neben dem Kreuzfahrtenterminal und in Gehdistanz zur legendären RMS Queen Mary gelegen. Zum Strand und zum Long Island Museum Art sind es etwa 10 Fahrminuten.

Angebot Das sympathische Hotel bietet seinen Gästen ein Restaurant, einen Aussenpool, einen Loungebereich im Freien sowie einen Fitnessraum.