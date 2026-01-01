Hotel Maya a DoubleTree by Hilton Hotel
Long Beach
Beschreibung
Lage
Im Hafen von Long Beach, neben dem Kreuzfahrtenterminal und in Gehdistanz zur legendären RMS Queen Mary gelegen. Zum Strand und zum Long Island Museum Art sind es etwa 10 Fahrminuten.
Angebot
Das sympathische Hotel bietet seinen Gästen ein Restaurant, einen Aussenpool, einen Loungebereich im Freien sowie einen Fitnessraum.
Zimmer
Die 199 Zimmer sind gemütlich mit Holzböden, Mini-Kühlschrank und gratis WLAN eingerichtet. Die Zimmer verfügen teilweise über Balkon oder Sitzplatz.
Preis auf Anfrage
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