Viceroy Santa Monica
Santa Monica
Beschreibung
Lage
Das Boutiquehotel befindet sich nur einen Block vom Strand entfernt. Den Santa Monica Pier erreichen Sie in 15 Minuten über den Strandweg.
Angebot
Ein Restaurant mit Bar und Terrasse, ein Fitnessraum, Yogakurse am Strand, ein Aussenpool und ein Fahrradverleih gehören zu den Annehmlichkeiten.
Zimmer
Die 162 grosszügigen Zimmer sind im Stil der 50er und 60er Jahre eingerichtet und mit Mini-Kühlschrank ausgestattet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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