Beschreibung

Lage Das Boutiquehotel befindet sich nur einen Block vom Strand entfernt. Den Santa Monica Pier erreichen Sie in 15 Minuten über den Strandweg.

Angebot Ein Restaurant mit Bar und Terrasse, ein Fitnessraum, Yogakurse am Strand, ein Aussenpool und ein Fahrradverleih gehören zu den Annehmlichkeiten.