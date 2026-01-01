Beschreibung

Lage In Downtown Los Angeles im historischen United-Artists Gebäude gelegen. Zur U-Bahnstation 7th Street/Metro Center sind es etwa 15 Minuten zu Fuss. Von hier aus verkehren diverse Linien z. B. nach Hollywood und zu den Universal Studios sowie nach Santa Monica. Auch das GRAMMY Museum ist in dieser Zeit zu erreichen.

Angebot In diesem Hotel erwarten Sie ein Restaurant, eine Dachterrasse mit Bar, Lounge und Aussenpool mit herrlichem Blick auf die Skyline sowie ein eindrückliches Theater aus den 1920er Jahren. Hier finden regelmässig Events statt.