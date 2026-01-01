Stile Downtown Los Angeles By Kasa
Los Angeles
Beschreibung
Lage
In Downtown Los Angeles im historischen United-Artists Gebäude gelegen. Zur U-Bahnstation 7th Street/Metro Center sind es etwa 15 Minuten zu Fuss. Von hier aus verkehren diverse Linien z. B. nach Hollywood und zu den Universal Studios sowie nach Santa Monica. Auch das GRAMMY Museum ist in dieser Zeit zu erreichen.
Angebot
In diesem Hotel erwarten Sie ein Restaurant, eine Dachterrasse mit Bar, Lounge und Aussenpool mit herrlichem Blick auf die Skyline sowie ein eindrückliches Theater aus den 1920er Jahren. Hier finden regelmässig Events statt.
Zimmer
Die 182 trendigen, aber eher kleinen Zimmer verfügen über Minibar und gratis WLAN. In einigen Zimmern befindet sich zudem eine Akustikgitarre oder ein DJ Turntable mit einer Auswahl an Schallplatten.
Preis auf Anfrage
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