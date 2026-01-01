The Georgian Hotel
Santa Monica
Beschreibung
Lage
Das Hotel im Art Déco Stil liegt direkt an der Ocean Avenue. Der Strand befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite. Die Restaurants, Bars und Geschäfte von Santa Monica sind bequem zu Fuss erreichbar.
Angebot
Den Gästen wird ein Restaurant, eine Bar, eine Lounge, eine kleine Kunstgalerie, eine Bibliothek, ein Fitnessraum und ein Fahrradverleih geboten.
Zimmer
Die 84 liebevoll gestalteten Zimmer verfügen über Minibar, Nespresso-Kaffeemaschine und Bademäntel. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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