Beschreibung

Lage Das Hotel wurde 1920 eröffnet und liegt mitten im Herzen des hübschen Örtchens Avalon, nur ca. 200 Meter von der Strandpromenade entfernt. Viele Cafés, Restaurants und Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Fähranlegestation ist in ca. 10 Gehminuten erreichbar.

Angebot Das Hotel bietet einen Coffeeshop/Bistro im Nebengebäude, einen Verleih von Strandtüchern sowie Gepäcktransport- Service von der Fährenanlegestelle zum Hotel und zurück (bestimmte Uhrzeiten).