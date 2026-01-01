Hotel Atwater
Long Beach
Beschreibung
Lage
Das Hotel wurde 1920 eröffnet und liegt mitten im Herzen des hübschen Örtchens Avalon, nur ca. 200 Meter von der Strandpromenade entfernt. Viele Cafés, Restaurants und Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Fähranlegestation ist in ca. 10 Gehminuten erreichbar.
Angebot
Das Hotel bietet einen Coffeeshop/Bistro im Nebengebäude, einen Verleih von Strandtüchern sowie Gepäcktransport- Service von der Fährenanlegestelle zum Hotel und zurück (bestimmte Uhrzeiten).
Zimmer
Die 93 Zimmer sind stilvoll und modern gestaltet und verfügen über Mini-Kühlschrank. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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