The Pierside Santa Monica
Santa Monica
Beschreibung
Lage
Zentral gelegen in Santa Monica, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt.
Angebot
Das Hotel bietet Coffeeshop, Bar, Restaurant, Cocktail Lounge, Pool, Fitnessraum und Velovermietung (gegen Gebühr). Den Kunden steht im ganzen Hotel kostenloses WLANInternet zur Verfügung.
Zimmer
132 zweckmässige und komfortable Zimmer, welche alle über TV, Klimaanlage, Kaffeemaschine, Bügeleisen sowie Radiowecker mit MP3-Anschluss verfügen.
Unser Meinung
Zweckmässiges Mittelklassehotel für aktive Gäste an guter Lage um Santa Monica auf eigene Faust zu erkunden.
Preis auf Anfrage
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