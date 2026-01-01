Beschreibung

Lage Zentral gelegen in Santa Monica, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt.

Angebot Das Hotel bietet Coffeeshop, Bar, Restaurant, Cocktail Lounge, Pool, Fitnessraum und Velovermietung (gegen Gebühr). Den Kunden steht im ganzen Hotel kostenloses WLANInternet zur Verfügung.

Zimmer 132 zweckmässige und komfortable Zimmer, welche alle über TV, Klimaanlage, Kaffeemaschine, Bügeleisen sowie Radiowecker mit MP3-Anschluss verfügen.