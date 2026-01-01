Das Apartmenthotel befindet sich ca. 10 Gehminuten von der Metro Station 7th Street/ Metro Center entfernt, von welcher mehrere Linien diverse Stadtteile bedienen. Einige Lebensmittelgeschäfte erreichen Sie gut zu Fuss.

Die Anlage bietet seinen Gästen einen Aussenpool, Jacuzzi, einen Basketballcourt, ein Fitnesscenter mit Sauna und Dampfbad sowie eine Aussenlounge mit Fire Pits. Auf dem Dach befindet sich zudem ein kleines Kino unter freiem Himmel. Hier werden regelmässig Hollywood Klassiker gezeigt.