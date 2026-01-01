Level Downtown Los Angeles
Los Angeles
Beschreibung
Lage
Das Apartmenthotel befindet sich ca. 10 Gehminuten von der Metro Station 7th Street/ Metro Center entfernt, von welcher mehrere Linien diverse Stadtteile bedienen. Einige Lebensmittelgeschäfte erreichen Sie gut zu Fuss.
Angebot
Die Anlage bietet seinen Gästen einen Aussenpool, Jacuzzi, einen Basketballcourt, ein Fitnesscenter mit Sauna und Dampfbad sowie eine Aussenlounge mit Fire Pits. Auf dem Dach befindet sich zudem ein kleines Kino unter freiem Himmel. Hier werden regelmässig Hollywood Klassiker gezeigt.
Zimmer
Die 303 grosszügigen, moderne und helle Suiten sind mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern, separatem Wohnzimmer, Küche, Waschmaschine/ Trockner und Balkon ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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