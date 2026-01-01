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Level Downtown Los Angeles

Los Angeles

Ein Aufenthalt in dieser Anlage eignet sich sehr gut für Familien oder kleinere Gruppen.

Beschreibung

Lage
Das Apartmenthotel befindet sich ca. 10 Gehminuten von der Metro Station 7th Street/ Metro Center entfernt, von welcher mehrere Linien diverse Stadtteile bedienen. Einige Lebensmittelgeschäfte erreichen Sie gut zu Fuss.
Angebot
Die Anlage bietet seinen Gästen einen Aussenpool, Jacuzzi, einen Basketballcourt, ein Fitnesscenter mit Sauna und Dampfbad sowie eine Aussenlounge mit Fire Pits. Auf dem Dach befindet sich zudem ein kleines Kino unter freiem Himmel. Hier werden regelmässig Hollywood Klassiker gezeigt.
Zimmer
Die 303 grosszügigen, moderne und helle Suiten sind mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern, separatem Wohnzimmer, Küche, Waschmaschine/ Trockner und Balkon ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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