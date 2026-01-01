Hotel Erwin
Venice Beach
Beschreibung
Lage
Direkt am weltbekannten Venice Beach gelegen. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in der Umgebung. Santa Monica liegt ca. 4 km entfernt und kann über die Strandpromenade zu Fuss, per Fahrrad oder mit Rollschuhen erreicht werden. Mit dem Auto sind es ca. 10 Fahrminuten.
Angebot
Das Hotel bietet den Gästen ein Restaurant, eine Lounge auf der Dachterrasse sowie einen Verleih von Fahrrädern, Strandzubehör und Strandtüchern.
Zimmer
Die 119 Zimmern sind modern eingerichtet mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und Bademänteln. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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