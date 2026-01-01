Beschreibung

Lage Das Erstklasshotel grenzt ans Dolby Theatre, in welchem jedes Jahr die Oscars vergeben werden und befindet sich somit im Herzen von Hollywood. Der Walk of Fame ist nur wenige Schritte entfernt.

Angebot Ein Restaurant, eine Bar/Lounge, ein Coffeeshop, ein beheizbarer Aussenpool auf der Terrasse mit Poolbar und Blick auf das Hollywood Sign und ein Fitnesscenter runden das Angebot ab.