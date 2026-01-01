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The Hollywood Roosevelt

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Hollywood

Ein Erstklasshotel mit Geschichte mitten in Hollywood.

Beschreibung

Lage
Das traditionsreiche Hotel liegt im Zentrum von Hollywood. Der Walk of Fame, das TCL Chinese Theatre und das Dolby Theatre befinden sich in Gehdistanz.
Angebot
Das Erstklasshotel bietet seinen Gästen ein Restaurant, ein Café, eine Bar, zwei Lounges, einen Aussenpool, eine Poolbar, ein Jacuzzi, einen Fitnessraum, ein Massage-Angebot sowie Yogakurse.
Zimmer
Die 363 Zimmer verfügen über eine Minibar und Bademäntel sowie teilweise über einen Balkon oder eine Terrasse. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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