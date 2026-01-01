Beschreibung

Lage Das traditionsreiche Hotel liegt im Zentrum von Hollywood. Der Walk of Fame, das TCL Chinese Theatre und das Dolby Theatre befinden sich in Gehdistanz.

Angebot Das Erstklasshotel bietet seinen Gästen ein Restaurant, ein Café, eine Bar, zwei Lounges, einen Aussenpool, eine Poolbar, ein Jacuzzi, einen Fitnessraum, ein Massage-Angebot sowie Yogakurse.