Beschreibung

Lage Das kultige Hotel befindet sich in der Nähe des Abbot Kinney Boulevards, einem lebendigen Ort bei Tag und Nacht mit Kunstgalerien, Geschäften und Restaurants. Den Strand von Venice Beach erreichen Sie in 25 Minuten zu Fuss oder 5 Minuten mit dem Auto.

Angebot Das Hotel bietet seinen Gästen einen Frühstücksraum, einen Innenhof mit Lounge und Tischtennis sowie einen kleinen Pool mit Jacuzzi.