The Kinney
Venice Beach
Beschreibung
Lage
Das kultige Hotel befindet sich in der Nähe des Abbot Kinney Boulevards, einem lebendigen Ort bei Tag und Nacht mit Kunstgalerien, Geschäften und Restaurants. Den Strand von Venice Beach erreichen Sie in 25 Minuten zu Fuss oder 5 Minuten mit dem Auto.
Angebot
Das Hotel bietet seinen Gästen einen Frühstücksraum, einen Innenhof mit Lounge und Tischtennis sowie einen kleinen Pool mit Jacuzzi.
Zimmer
Das Hotel ist mit seinen Wandmalereien, die für Venice Beach berühmt sind, ein Kunstwerk für sich. Das spiegelt sich auch in den 68 Zimmern wider, die bunt und mit Liebe zum Detail eingerichtet wurden. Sie verfügen über Mini-Kühlschrank und Bademäntel sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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