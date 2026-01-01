Sheraton Universal Studios
Los Angeles
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt direkt neben dem Eingang der Universal Studios. Nach Hollywood mit dem Walk of Fame, TCL Chinese Theatre und weiteren Sehenswürdigkeiten sind es nur ca. 15 Minuten mit dem Auto.
Angebot
Ein Restaurant, eine Bar, ein Aussenpool, eine Aussenlounge (saisonal), ein Jacuzzi sowie ein Fitnesscenter werden im Hotel angeboten. Gratis Shuttlebus zu den Universal Studios.
Zimmer
Die 432 modernen und einladenden Zimmer sind mit Mini-Kühlschrank und Kaffeekocher ausgestattet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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