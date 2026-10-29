Expeditionskreuzfahrten mit Swan Hellenic
Entdeckungsreisen für anspruchsvolle Reisende
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Die Welt mit neuen Perspektiven entdecken
Die Reisen von Swan Hellenic führen abseits klassischer Kreuzfahrtrouten zu Destinationen, die nur von wenigen Schiffen angelaufen werden. Expeditionsanlandungen, Zodiac-Ausfahrten und fundierte Vorträge durch Expertinnen und Experten ermöglichen intensive Begegnungen mit den bereisten Regionen. Dabei stehen nicht nur spektakuläre Landschaften, sondern auch kulturelle und historische Hintergründe im Mittelpunkt.
Moderne Expeditionsschiffe
Die Schiffe der Vega-Klasse wurden speziell für Expeditionsreisen entwickelt und vereinen innovative Technik mit elegantem Design. Grosszügige Aussenbereiche, komfortable Kabinen und Suiten sowie eine persönliche Atmosphäre schaffen ideale Voraussetzungen für Entdeckungsreisen in entlegene Regionen. Dank hoher Eisklassen eignen sich die Schiffe auch für Expeditionen in die Arktis und Antarktis.
Die Flotte
- SH Vega
- SH Diana
- SH Minerva
Warum Swan Hellenic?
- Expeditionskreuzfahrten zu aussergewöhnlichen Destinationen
- Kleine Schiffe mit persönlicher Atmosphäre
- Expertenvorträge und intensive Destinationserlebnisse
- Zodiac-Anlandungen und Expeditionserlebnis inklusive
- Routen abseits klassischer Kreuzfahrtstrecken
- Moderne Expeditionsschiffe mit hoher Eisklasse
Unsere Empfehlung
Swan Hellenic eignet sich besonders für Reisende, die Destinationen intensiv erleben möchten und Wert auf eine gelungene Kombination aus Komfort, Bildung und Entdeckung legen. Statt Bordattraktionen stehen die bereisten Regionen, ihre Natur und ihre Kultur im Mittelpunkt der Reise.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
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