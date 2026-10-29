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Expeditionsschiff SH Diana von Swan Hellenic vor Anker in einer Bucht

Expeditionskreuzfahrten mit Swan Hellenic

Entdeckungsreisen für anspruchsvolle Reisende

Swan Hellenic steht für moderne Expeditionskreuzfahrten in einige der faszinierendsten und abgelegensten Regionen der Welt. Die luxuriösen Expeditionsschiffe verbinden aussergewöhnliche Routen mit einem hohen Mass an Komfort und ermöglichen intensive Einblicke in Kulturen, Natur und Geschichte. Ob Polarregionen, Südamerika, Afrika oder abgelegene Inselwelten im Pazifik – jede Reise steht ganz im Zeichen des Entdeckens.

Unsere Cruise-Spezialistinnen und -Spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Logo der Reederei Swan Hellenic

Die Welt mit neuen Perspektiven entdecken

Die Reisen von Swan Hellenic führen abseits klassischer Kreuzfahrtrouten zu Destinationen, die nur von wenigen Schiffen angelaufen werden. Expeditionsanlandungen, Zodiac-Ausfahrten und fundierte Vorträge durch Expertinnen und Experten ermöglichen intensive Begegnungen mit den bereisten Regionen. Dabei stehen nicht nur spektakuläre Landschaften, sondern auch kulturelle und historische Hintergründe im Mittelpunkt.

Kajakausflug in einer türkisblauen Lagune

Moderne Expeditionsschiffe

Die Schiffe der Vega-Klasse wurden speziell für Expeditionsreisen entwickelt und vereinen innovative Technik mit elegantem Design. Grosszügige Aussenbereiche, komfortable Kabinen und Suiten sowie eine persönliche Atmosphäre schaffen ideale Voraussetzungen für Entdeckungsreisen in entlegene Regionen. Dank hoher Eisklassen eignen sich die Schiffe auch für Expeditionen in die Arktis und Antarktis.

Die Flotte

  • SH Vega
  • SH Diana
  • SH Minerva
Suite mit Wohnbereich an Bord eines Expeditionsschiffs von Swan Hellenic

Warum Swan Hellenic?

  • Expeditionskreuzfahrten zu aussergewöhnlichen Destinationen
  • Kleine Schiffe mit persönlicher Atmosphäre
  • Expertenvorträge und intensive Destinationserlebnisse
  • Zodiac-Anlandungen und Expeditionserlebnis inklusive
  • Routen abseits klassischer Kreuzfahrtstrecken
  • Moderne Expeditionsschiffe mit hoher Eisklasse
Badebucht mit einem Expeditionsschiff von Swan Hellenic vor der Küste

Unsere Empfehlung

Swan Hellenic eignet sich besonders für Reisende, die Destinationen intensiv erleben möchten und Wert auf eine gelungene Kombination aus Komfort, Bildung und Entdeckung legen. Statt Bordattraktionen stehen die bereisten Regionen, ihre Natur und ihre Kultur im Mittelpunkt der Reise.

Balkonkabine mit Blick aufs Meer

Swan Hellenic

Moderne Expeditionskreuzfahrten in abgelegene Regionen – mit kleinen Schiffen und hoher Eisklasse.

Expeditionsschiff SH Diana von Swan Hellenic vor Anker in einer Bucht

AIDA

Geniessen Sie Ihre Ferien in entspannter Atmosphäre mit einer grossen Auswahl an Aktivitäten.

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Celebrity Cruises

Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.

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Cunard Line

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Explora Journeys

Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».

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Hapag-Lloyd Cruises

Gilt im deutschsprachigen Raum als führender Anbieter von Kreuzfahrten im Luxus- und Expeditionsbereich. 

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Holland America Line

Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen. 

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MSC Cruises

Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung. 

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Mit den Yachten von PONANT entdecken Sie die Welt.

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Mit einer Flotte aus modern ausgestatteten Schiffen bringt Princess Cruises Sie zu Ihrem Traumziel. 

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Regent Seven Seas Cruises

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Seabourn macht den Unterschied - "The worlds`s finest ultra-luxury cruise line". 

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Erleben Sie mit Sea Cloud exklusive Segelerlebnisse und die perfekte Auszeit vom Alltag.

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SeaDream Yacht Club 

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Star Clippers

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TUI Cruises

TUI Cruises bieten Ihnen eine Fülle von Premium- Leistungen.

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