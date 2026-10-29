Swan Hellenic steht für moderne Expeditionskreuzfahrten in einige der faszinierendsten und abgelegensten Regionen der Welt. Die luxuriösen Expeditionsschiffe verbinden aussergewöhnliche Routen mit einem hohen Mass an Komfort und ermöglichen intensive Einblicke in Kulturen, Natur und Geschichte. Ob Polarregionen, Südamerika, Afrika oder abgelegene Inselwelten im Pazifik – jede Reise steht ganz im Zeichen des Entdeckens.