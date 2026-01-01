Die Ruhe des Nordens mit Havila Voyages ab Bergen

1 . Tag Bergen

Nach Norden



Die Reise beginnt in der Hauptstadt der Region Vestlandet mit ihrem farbenfrohen Hanseviertel Bryggen, das auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO steht. Fahren Sie mit der Fløibanen-Standseilbahn auf einen der Berge der Stadt, probieren Sie die Köstlichkeiten des Meeres auf dem Fischmarkt oder schlendern Sie einfach durch die Gassen und entlang der Kais des lebhaften Hafens. Bergen ist das Tor zu den norwegischen Fjorden und Ausgangspunkt Ihres Küstenabenteuers.



Hafen: Bergen

2 . Tag Florø - Molde Nach Ihrer ersten Nacht an Bord begrüssen Sie am nächsten Morgen den Hauptsitz von Havila Voyages bei Torvik. In der Jugendstil-Stadt Ålesund erwarten Sie schöne Steinhäuser und Lagerhäuser. In der Sommersaison können Sie von hier zum Weltkulturerbe Geirangerfjord mit seinen steil abfallenden Berghängen und wilden Wasserfällen aufbrechen.



Häfen: Florø - Måløy - Torvik - Ålesund - Geiranger/Hjørundfjorden - Ålesund - Molde

3 . Tag Kristiansund - Rørvik Ein neuer Morgen und das Boot legt am Kai im altehrwürdigen Trondheim an, das vor mehr als tausend Jahren gegründet wurde. Das Wahrzeichen der Stadt ist der Nidarosdom – Norwegens Nationalheiligtum und eine der grössten Kathedralen Nordeuropas. Nach dem Besuch der Kathedrale setzen Sie Ihre Reise über den Fjord und durch den Schärengarten mit vielen kleinen Inseln in Richtung Nordnorwegen fort.



Häfen: Kristiansund - Trondheim - Rørvik

4 . Tag Brønnøysund - Svolvær Auf diesem Abschnitt passieren Sie den Polarkreis und befahren arktische Gewässer. Das bedeutet, dass im Sommer die Mitternachtssonne am Himmel steht wohingegen im Winter die Tage dunkel bleiben – nur erleuchtet von flammenden Nordlichtern. Die Natur ist überwältigend, hier erwarten Sie der größte Gletscher Nordskandinaviens, der stärkste Gezeitenstrom der Welt und der König der Lüfte: der Seeadler. Am Abend passieren Sie die Lofoten mit ihren Fischerdörfern, steilen Berghängen und ihren Wikingern.



Häfen: Brønnøysund - Sandnessjøen - Nesna - Ørnes - Bodø - Stamsund - Svolvær

5 . Tag Stokmarknes - Skjervøy Die Reise geht weiter durch enge Fjorde und raues Gebirge nach Tromsø, eine Stadt, die sich durch ihre Vergangenheit als Fischereistandort, durch Polarexpeditionen und Wagemut auszeichnet. Jetzt haben Sie auch das Reich der Samen erreicht, den Ureinwohnern Norwegens. Ein Treffen mit einem Samen und seinem Rentier und gleichzeitig mehr über die Kultur der Samen zu erfahren, ist ein Erlebnis, das Sie nicht vergessen werden.



Häfen: Stokmarknes - Sortland - Risøyhamn - Harstad - Finnsnes - Tromsø - Skjervøy

6 . Tag Hammerfest - Berlevåg So weit in den Norden, wie es geht – auf dem Land und auf dem Wasser. Für viele ist ein Besuch des Nordkaps ein echter Höhepunkt und das Ziel für die Seereise entlang der norwegischen Küste. Hier oben im Polargebiet ist die Natur rau und karg, aber zwischen nackten Bergplateaus und zerklüfteten Felsen leben nach wie vor Menschen und ernähren sich aus der Natur. Probieren Sie auch mal vom frischen Fang. Wie wäre es mit einer Kostprobe der Königskrabbe?



Häfen: Hammerfest - Havøysund - Honningsvåg - Kjøllefjord - Mehamn - Berlevåg

7 . Tag Båtsfjord - Berlevåg Jetzt befinden Sie sich so weit im Osten wie es auf dieser Seereise nur möglich ist. Die Grenze zu Russland ist nur wenige Kilometer entfernt und der Austausch zwischen den beiden Ländern reicht so weit, dass die Straßenschilder in Kirkenes sowohl auf Norwegisch als auch auf Russisch zu lesen sind. Im Rahmen eines der verfügbaren Ausflüge können Sie bis an die russische Grenze fahren. Oder wie wäre es mit einem Besuch im Eishotel, das vollständig aus Schnee und Eis gebaut wurde?



Häfen: Båtsfjord - Vardø - Vadsø - Kirkenes | (Nach Süden) Vardø - Båtsfjord - Berlevåg

8 . Tag Mehamn - Tromsø

Nach Süden



Je nachdem, ob Sie in nördlicher oder südlicher Richtung reisen, zeigt die Polarregion ein anderes Gesicht. Die großen Bergplateaus werden ersetzt von steilen Berggipfeln und am Abend erreichen Sie Tromsø. Hier erkunden Sie unter der Mitternachtssonne oder dem Polarlicht das Nachtleben der Stadt, die den Beinamen „Paris des Nordens“ trägt.



Häfen: Mehamn - Kjøllefjord - Honningsvåg - Havøysund - Hammerfest - Øksfjord - Skjervøy - Tromsø

9 . Tag Finnsnes - Stamsund Sie passieren erneut die wilden und idyllischen Lofoten. Unterhalb der spitzen Gipfel liegen kreideweiße Sandstrände und Fischerdörfer mit lebendiger Fischerei und einer lokalen Bevölkerung, die die Schiffe der Küstenrouten für ihre alltäglichen Fahrten und Transporte nutzt. Wenn es die Wetterbedingungen zulassen, fahren Sie in den schmalen Trollfjord hinein. Hier haben Sie die seltene Chance, einen Seeadler in freier Natur zu beobachten.



Häfen: Finnsnes - Harstad - Risøyhamn - Sortland - Stokmarknes - Svolvær - Stamsund

10 . Tag Bodø - Rørvik Inzwischen befindet sich Ihr Schiff wieder so weit im Süden, dass Sie den Polarkreis überqueren und die Polarnächte und taghellen Nächte hinter sich zurücklassen. Im Winter haben Sie jedoch weiterhin die Chance, das Nordlicht zu sehen und in den Sommernächten wird es auch hier kaum dunkel. Sie passieren viele kleine Inseln und Schären sowie einen ganz besonderen Berg – Torghatten, der ein Loch in seiner Mitte hat. Wenn Sie möchten, können Sie einen Ausflug an Land buchen und durch dieses Loch im Berg wandern.



Häfen: Bodø - Ørnes - Sandnessjøen - Brønnøysund - Rørvik

11 . Tag Trondheim - Ålesund Sie durchqueren den breiten Trondheimsfjord mit seinen Bauernhöfen an beiden Ufern und erreichen die Küste und das offene Meer. In Kristiansund können Sie das Schiff verlassen und sich über die Atlantik-Straße fahren lassen, die zur schönsten Autoroute der Welt gekürt wurde. Die Straße windet sich über kleine Inseln, Schären und Steininseln, bevor Sie in Molde wieder an Bord gehen.



Häfen: Trondheim - Kristiansund - Molde - Ålesund

12 . Tag Torvik - Bergen Der letzte Tag Ihrer Reise führt Sie entlang einer vielseitigen Küstenlandschaft mit nackten Bergkuppen und einem Labyrinth aus Meerengen und Wasserstraßen zwischen den zahlreichen Inseln. Landeinwärts befinden sich die großen Fjorde und Gletscher. Und am Ende dieser Reise erwartet Sie die Hafenstadt Bergen.



Häfen: Torvik - Måløy - Florø - Bergen