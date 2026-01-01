Nordlichtspektakel über dem Polarkreis ab Zürich

1 . Tag Donnerstag, 25.11.27 - Flugreise von Zürich nach Bergen Die Anreise erfolgt per Flug von Zürich über Kopenhagen oder Oslo nach Bergen. Anschliessend gemeinsamer Transfer ins Hotel sowie gemeinsames Abendessen.

2 . Tag Freitag, 26.11.27 - Bergen und Einschiffung Nach dem Frühstück unternehmen Sie gemeinsam mit Ihrer Reiseleitung einen Spaziergang durch Bergen und Fahren mit der Fløibanen auf den Fløyen, den Hausberg der Stadt. Geniessen Sie die herrliche Aussicht auf die winterliche Stadt und die umliegende Fjordlandschaft – Bergen entfaltet hier seinen ganz besonderen Charme.



Nach dem Mittagessen im Hotel erwartet Sie eine interessante Stadtrundfahrt. Dabei besuchen Sie unter anderem den berühmten Fischmarkt sowie das historische Hanseviertel Bryggen. Hier liessen sich einst die Kaufleute der Hanse nieder. Die malerischen Holzhäuser gehören heute zum UNESCO-Weltkulturerbe und zählen zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Norwegens. Die Stadtrundfahrt endet am Hafen, wo Ihr Schiff bereits auf Sie wartet. Nach dem Bezug Ihrer Kabine geniessen Sie das erste gemeinsame Abendessen an Bord.



Um 20.30 Uhr heisst es schliesslich «Leinen los»: Die MS Havila Polaris nimmt Kurs auf den Norden und Ihre unvergessliche Seereise entlang der norwegischen Küste beginnt.

3 . Tag Samstag, 27.11.27 - Ålesund Die ersten beiden Reisetage stehen ganz im Zeichen von Natur und Kultur: Steile Felswände, schneebedeckte Gipfel und unzählige Inseln ziehen an den Panoramafenstern des Schiffes vorbei. Die Stadt Ålesund lädt mit ihrer Jugendstilarchitektur zu einem Spaziergang ein.

4 . Tag Sonntag, 28.11.27 - Trondheim Nach einer weiteren Nacht auf See erreichen Sie die ehemalige Königsstadt Trondheim. Besonders eindrücklich ist der Nidaros-Dom, das vielleicht repräsentativste skandinavische Architekturdenkmal der Gotik.

5 . Tag Montag, 29.11.27 - Polarkreis und Lofoten Heute überquert das Schiff den nördlichen Polarkreis. Diese unsichtbare Grenze markiert bei 66°33’55’ nördlicher und südlicher Breite den Wendekreis des Äquators. Wer ihn überquert, betritt eine Region mit besonderen Naturphänomenen: Im Sommer scheint hier die Mitternachtssonne, im Winter herrscht oft Polarnacht. Auf einer Küstenreise wird die Überquerung des Polarkreises traditionell an Deck gefeiert – ein symbolischer Moment und echtes Reisehighlight. Am späten Nachmittag erreicht das Schiff die Lofoten. Steile Granitklippen, weisse Sandstrände und pittoreske Fischerdörfer kennzeichnen diese magische Inselgruppe.

6 . Tag Dienstag, 30.11.27 - Tromsø Durch den Raftsund und den Andfjord geht es weiter Richtung Norden. Das Labyrinth aus Inseln und Fjorden, welches Sie heute durchfahren, erfordert sehr gute nautische Fähigkeiten und stellte die Seeleute vergangener Jahrhunderte vor grosse Herausforderungen. Während vier Stunden legt das Schiff in Tromsø an. Die nördlichste Universitätsstadt Europas blickt auf eine lange Expeditions-Geschichte zurück. Viele Polarexpeditionen nahmen hier ihren Ursprung und viele Ihrer Abenteurer und Forscher gelangten hier zu ihrer Berühmtheit. Es bleibt genügend Zeit für eigene Erkundungen. Tromsø, oft auch als „Tor zur Arktis“ bezeichnet, ist die grösste Stadt Nordnorwegens und liegt auf der Insel Tromsøya oberhalb des Polarkreises. Früher war Tromsø ein wichtiges Zentrum für Walfang, Fischerei und Polarexpeditionen – viele berühmte Arktisforscher starteten von hier ihre Expeditionen. Heute begeistert die Stadt mit einer lebendigen Kulturszene, historischen Holzhäusern und atemberaubenden Naturerlebnissen wie Nordlichtern und Mitternachtssonne. Tromsø verbindet auf einzigartige Weise Tradition und modernes Stadtleben in der Arktis.

7 . Tag Mittwoch, 01.12.27 - Nordkap Durch den Magerøysund erreichen Sie am Vormittag Honningsvåg. Der Höhepunkt des Tages ist zweifellos der fakultative Ausflug zum Nordkap. Mit dem Bus fahren Sie durch die winterliche Landschaft bis zum nördlichsten Punkt Europas. Je nach Wetter- und Strassenverhältnissen wird die Strecke auf den letzten Kilometern von einem Schneepflug voraus geräumt. Am Nordkap erleben Sie die faszinierende Polarnacht. Die Sonne zeigt sich hier erst wieder am 22. Januar über dem Horizont. Dennoch herrscht keine völlige Dunkelheit: Zur Mittagszeit taucht ein geheimnisvolles blau-violettes Licht die verschneite Landschaft in eine einzigartige Atmosphäre.

8 . Tag Donnerstag, 02.12.27 - Kirkenes Abenteuer Schneehotel Am Morgen erreichen Sie Kirkenes. Nach der Ausschiffung unternehmen Sie einen gemeinsamen Ausflug durch die Region. Während der Rundfahrt entdecken Sie die schönsten Aussichtspunkte, besuchen die norwegisch-russische Grenze und erfahren Interessantes über die Geschichte von Kirkenes sowie der ehemaligen Bergbaugemeinde Bjørnevatn. Den krönenden Abschluss bilden die eindrucksvollen Panoramablicke vom Storfjellet über den Langfjord und das Pasvik-Tal. Anschliessend fahren Sie zu Ihrem Hotel, wo ein gemeinsames Mittagessen auf Sie wartet. Am Abend erwartet Sie ein weiterer Höhepunkt Ihrer Reise: Der Besuch des berühmten Snowhotels. Das einzigartige Hotel aus Schnee und Eis beeindruckt mit kunstvoll gestalteten Eiszimmern, faszinierenden Lichtinstallationen und detailreichen Eisskulpturen. Ein Abschiedsabendessen rundet den Tag ab, bevor Sie ins Hotel zurückkehren.

9 . Tag Freitag, 03.12.27 - Rückflug nach Zürich Nach dem Frühstück erfolgt der gemeinsame Transfer zum Flughafen. Anschliessend Rückflug in die Schweiz mit vielen unvergesslichen Erinnerungen an den hohen Norden.