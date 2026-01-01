Fjordträume im erwachenden Norden ab Zürich

1 . Tag Sonntag, 25.04.27 - Anreise von Zürich über Kopenhagen nach Bergen Die Anreise erfolgt per Flug von Zürich über Kopenhagen nach Bergen. Anschliessend gemeinsamer Transfer ins Hotel sowie gemeinsames Abendessen.

2 . Tag Montag, 26.04.27 - Bergen & Einschiffung Am Vormittag steht Ihnen Zeit zur freien Verfügung, um Bergen individuell zu erkunden oder zu entspannen. Gegen Mittag treffen Sie sich zum gemeinsamen Mittagessen. Am Nachmittag beginnt die spannende Stadtbesichtigung durch Bergen, die zweitgrösste Stadt Norwegens. Zwischen bunten Holzhäusern, maritimem Flair und lebendiger Geschichte entdecken Sie die schönsten Seiten dieser traditionsreichen Hansestadt. Ein Spaziergang durch das historische Viertel Bryggen mit seinen UNESCO-geschützten Kaufmannshäusern versetzt Sie zurück in die Zeit der Hanse. Im Anschluss an die Besichtigung erfolgt der gemeinsame Transfer zur MS Havila Pollux, wo Sie Ihre Kabine beziehen.



AN BORD

3 . Tag Dienstag, 27.04.27 - Jugendstilstadt Ålesund Nach Ihrer ersten Nacht an Bord erreichen Sie den Hauptsitz von Havila Voyages bei Torvik. In der Jugendstilstadt Ålesund erwarten Sie beeindruckende Steinhäuser und historische Lagerhäuser. In der Sommersaison können Sie von hier aus einen Ausflug zum UNESCO-Weltnaturerbe Geirangerfjord unternehmen, der mit steilen Berghängen und spektakulären Wasserfällen begeistert.



Geiranger ist vom 01.04. bis 31.08. besuchbar.

4 . Tag Mittwoch, 28.04.27 - Trondheim Ein neuer Morgen bricht an und Ihr Schiff legt im historischen Trondheim an, das vor über tausend Jahren gegründet wurde. Wahrzeichen der Stadt ist der imposante Nidarosdom, Norwegens Nationalheiligtum und eine der grössten Kathedralen Nordeuropas.



Anschliessend setzen Sie Ihre Reise fort – über den weiten Fjord und durch den malerischen Schärengarten mit seinen zahlreichen kleinen Inseln – weiter in Richtung Nordnorwegen.

5 . Tag Donnerstag, 29.04.27 - Polarkreis & Lofoten Auf diesem Abschnitt überqueren Sie den Polarkreis und befahren arktische Gewässer. Im Sommer erleben Sie hier die Mitternachtssonne, während im Winter die Tage dunkel bleiben – geheimnisvoll erhellt vom Tanz der Nordlichter.

Die Natur zeigt sich überwältigend: Sie sehen den grössten Gletscher Nordskandinaviens, den Svartisen, sowie den stärksten Gezeitenstrom der Welt, den Saltstraumen. Hoch über Ihnen kreist der majestätische Seeadler. Am Abend passieren Sie die beeindruckenden Lofoten mit ihren malerischen Fischerdörfern, steilen Berghängen und ihrer reichen Wikingertradition.

6 . Tag Freitag, 30.04.27 - Tromsø Die Reise führt Sie weiter durch enge Fjorde und vorbei an rauem Gebirge nach Tromsø – einer Stadt mit grosser Geschichte. Einst bedeutender Fischereistandort und Ausgangspunkt zahlreicher Polarexpeditionen, steht Tromsø bis heute für Entdeckergeist und Wagemut.

Hier erreichen Sie auch das Reich der Samen, der indigenen Bevölkerung Norwegens. Eine Begegnung mit einem Samen und seinem Rentier sowie Einblicke in die jahrhundertealte Kultur und Lebensweise dieses Volkes werden zu einem unvergesslichen Erlebnis Ihrer Reise.

7 . Tag Samstag, 01.05.27 - Nordkap So weit in den Norden, wie es geht – auf dem Land und auf dem Wasser. Für viele ist ein Besuch des Nordkaps ein echter Höhepunkt und das Ziel der Seereise entlang der norwegischen Küste.

Hier oben im Polargebiet ist die Natur rau und karg, doch zwischen nackten Bergplateaus und zerklüfteten Felsen leben nach wie vor Menschen, die sich aus der Natur ernähren. Probieren Sie unbedingt auch den frischen Fang – wie wäre es zum Beispiel mit einer Kostprobe der majestätischen Königskrabbe?

8 . Tag Sonntag, 02.05.27 - Kirkenes Am Morgen verlassen Sie das Schiff in Kirkenes. Nach Ankunft in Kirkenes werden Sie vom Ausflugsbus abgeholt und starten zu einem Ausflug ins Pasviktal. Der Øvre Pasvik Nationalpark befindet sich im Süden des Pasviktals nahe Kirkenes und ist bei Liebhabern der Natur Skandinaviens besonders beliebt. Eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt zeichnet diesen Park aus. Dieser Nationalpark ist der östlichste und zugleich der kleinste des Landes. Er umfasst heute ein Gebiet von etwa 120 Quadratkilometern. Am späten Nachmittag checken Sie im Hotel in Kirkenes ein. Abendessen und Übernachtung im Hotel.

9 . Tag Montag, 03.05.27 - Rückflug in die Schweiz Nach dem Frühstück gemeinsamer Transfer zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz.