Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne" ab Zürich

1 . Tag Dienstag, 22.06.27 - Flugreise von Zürich nach Helsinki Flug mit Finnair nach Helsinki. Transfer zum Hotel und Check-In. Zimmerbezug und erstes gemeinsames Abendessen.

2 . Tag Mittwoch, 23.06.27 - Helsinki Nach dem Frühstück geht es auf die Stadtrundfahrt zu den traditionellen Sehenswürdigkeiten wie auch zu den Glanzstücken der nordischen Architektur. Unter anderem erfahren Sie Interessantes über die Architektur der Temppeliaukionkirkko, eine in dem Felsen gebaute Kirche, über die Finlandia-Halle und das Sibelius–Denkmal, erbaut zu Ehren des weltbekannten Komponisten.

3 . Tag Donnerstag, 24.06.27 - Helsinki & Ivalo Nach dem Frühstück geht es nochmals für einen Rundgang in die Stadt. Danach bringt Sie ein gemeinsamer Transfer an den Flughafen für den Inlandflug nach Ivalo – Lappland. Nach einem etwa einstündigen Transfer durch die beeindruckende, von weiten Ebenen und nordischer Wildnis geprägte Landschaft erreichen Sie Inari, das kulturelle Herz Lapplands. Nach dem Mittagessen erkunden sie die Ortschaft unter anderem mit einer kurzen Führung durch das Kulturzentrum. Abendessen im Hotel.

4 . Tag Freitag, 25.06.27 - Inari Der heutige Tag beginnt mit einem Besuch im Sámi-Museum Siida. Das Museum präsentiert die Kultur der Sámi der jüngeren Vergangenheit bis heute. Im Anschluss daran fahren Sie zum Sámi Parlament. Das «Sameting» untersteht dem finnischen Justizministerium. Dem Gesetz zufolge ist es seine Aufgabe, für die Sprache und Kultur der Samen und ihre Stellung als indigenes Volk einzutreten. Den Abschluss bildet heute der Besuch bei einer Sámi-Familie, die die traditionelle Rentierzucht betreibt. Bei einem Kaffee im Samenzelt erfahren Sie viel Interessantes über das Leben der Einwohner im hohen Norden.

5 . Tag Samstag, 26.06.27 - Inari & Kirkenes Nach dem Frühstück geniessen Sie die ca. vierstündige Busfahrt durch die Tundra in Finnisch-Lappland bis nach Kirkenes. Hier erwartet Sie die MS Havila Pollux. Nach dem Kabinenbezug werden Sie zum ersten Mittagessen auf dem Schiff eingeladen.



KÜSTENREISE MIT MS HAVILA POLLUX



AN BORD



Noch immer befördern die Schiffe der Küstenrute Lebensmittel, Fahrzeuge und Baumaterial in die entlegenen Fjorde Norwegens. Das Ein- und Ausladen dauert in grösseren Orten oft mehrere Stunden. In dieser Zeit haben Sie Gelegenheit an Land zu gehen, um die nordischen Orte zu erkunden oder Sie begleiten einen der vielen fakultativen Ausflüge, die auf dem Schiff angeboten werden.

6 . Tag Sonntag, 27.06.27 - Nordkap & Tromsø Frühmorgens erreichen Sie den Hafen von Honningsvåg, Ausgangspunkt für Ihren fakultativen Ausflug zum Nordkap. Nach einem Frühstück am Nordkap besteigen Sie in Hammerfest das Schiff wieder. Ein weiterer Höhepunkt des Tages ist die Einfahrt in Tromsø gegen Mitternacht.



Fakultativer Ausflug: Frühstück am Nordkap - CHF 220.- pro Person (Preisänderung vorbehalten).

7 . Tag Montag, 28.06.27 - Vesteralen Sie beginnen Ihren fakultativen Ausflug mit einer Stadtbesichtigung in Harstad bevor Sie die Kirche von Trondenes, das Trondenes Historiske Senter und den Mittelalterhof besuchen. Dann geht es weiter entlang der Berge und Fjorde der Vesterålen. Unterwegs legen Sie immer wieder einen Fotostopp ein. In Sortland beobachten Sie, wie Ihr Schiff unter der fast einen Kilometer langen Sortlandbrua hindurchfährt, bevor Sie dort im Hafen wieder an Bord gehen und die Lofoten auf Sie warten.



Fakultativer Ausflug: Geschmack der Vesteralen - CHF 139.- pro Person (Preisänderung vorbehalten).

8 . Tag Dienstag, 29.06.27 - Vega & Helgeland Mit der Überquerung des Polarkreises verabschieden Sie sich heute von der Arktis.

9 . Tag Mittwoch, 30.06.27 - Trondheim Auf dem fakultativen Ausflug im Bus durch die Strassen der Stadt und die verschiedenen Stadtteile, erzählt Ihnen Ihr Guide mehr über die Geschichte der Königsstadt Trondheim. Die Kathedrale wurde für Olav den Heiligen errichtet, den Wikingerkönig, der Norwegen christianisiert hat.



Fakultativer Ausflug: Trondheim - CHF 119.- pro Person (Preisänderung vorbehalten).

10 . Tag Donnerstag, 01.07.27 - Bergen Am Nachmittag erreicht das Schiff die Hansestadt Bergen, Endhafen Ihrer Reise. Vom Hafen aus unternehmen Sie eine 2-stündige Stadtrundfahrt durch die alte Hansestadt. Das Bryggen Quartier wurde bereits 1979 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt. Abendessen und Übernachtung im Hotel in Bryggen.

11 . Tag Freitag, 02.07.27 - Bergen & Oslo Nach dem Frühstück geht es zum Bahnhof, wo Sie sich für die nächsten 7 Stunden in der Bergenbahn gemütlich machen. Im Zeitalter der Hochgeschwindigkeitszüge eine nicht gerade rekordverdächtige Fahrtzeit. Dafür umso mehr an Erlebnissen und Aussicht, vor allem in den Passagen im norwegischen Hochgebirge, oberhalb der Baumgrenzen. Mitte Nachmittag erreichen Sie Oslo.

12 . Tag Samstag, 03.07.27 - Oslo Nach dem Frühstück entdecken Sie die norwegische Hauptstadt bei einer Stadtrundfahrt. Freuen Sie sich auf die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Oslos, darunter die elegante Karl Johans Gate, das Königliche Schloss, das moderne Opernhaus, das lebendige Hafenviertel Aker Brygge sowie die imposante Akershus Festung. Anschliessend bleibt Zeit, die besondere Atmosphäre der Stadt zu geniessen. Am Abend erwartet Sie ein stimmungsvolles Abschiedsabendessen, bevor Sie im Hotel übernachten.

13 . Tag Sonntag, 04.07.27 - Rückflug von Oslo nach Zürich Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Zürich.