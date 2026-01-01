Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne" ab Zürich
Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne" ab Zürich
ab CHF 4740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Hauptstadt Norwegens
- Panoramafahrt mit der berühmten Bergenbahn
- Ausflug in Inari zur Rentierfarm
- Reiseleitung ab/bis Zürich
13 Tage / 12 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Dienstag, 22.06.27 - Flugreise von Zürich nach Helsinki
Flug mit Finnair nach Helsinki. Transfer zum Hotel und Check-In. Zimmerbezug und erstes gemeinsames Abendessen.
2. Tag Mittwoch, 23.06.27 - Helsinki
Nach dem Frühstück geht es auf die Stadtrundfahrt zu den traditionellen Sehenswürdigkeiten wie auch zu den Glanzstücken der nordischen Architektur. Unter anderem erfahren Sie Interessantes über die Architektur der Temppeliaukionkirkko, eine in dem Felsen gebaute Kirche, über die Finlandia-Halle und das Sibelius–Denkmal, erbaut zu Ehren des weltbekannten Komponisten.
3. Tag Donnerstag, 24.06.27 - Helsinki & Ivalo
Nach dem Frühstück geht es nochmals für einen Rundgang in die Stadt. Danach bringt Sie ein gemeinsamer Transfer an den Flughafen für den Inlandflug nach Ivalo – Lappland. Nach einem etwa einstündigen Transfer durch die beeindruckende, von weiten Ebenen und nordischer Wildnis geprägte Landschaft erreichen Sie Inari, das kulturelle Herz Lapplands. Nach dem Mittagessen erkunden sie die Ortschaft unter anderem mit einer kurzen Führung durch das Kulturzentrum. Abendessen im Hotel.
4. Tag Freitag, 25.06.27 - Inari
Der heutige Tag beginnt mit einem Besuch im Sámi-Museum Siida. Das Museum präsentiert die Kultur der Sámi der jüngeren Vergangenheit bis heute. Im Anschluss daran fahren Sie zum Sámi Parlament. Das «Sameting» untersteht dem finnischen Justizministerium. Dem Gesetz zufolge ist es seine Aufgabe, für die Sprache und Kultur der Samen und ihre Stellung als indigenes Volk einzutreten. Den Abschluss bildet heute der Besuch bei einer Sámi-Familie, die die traditionelle Rentierzucht betreibt. Bei einem Kaffee im Samenzelt erfahren Sie viel Interessantes über das Leben der Einwohner im hohen Norden.
5. Tag Samstag, 26.06.27 - Inari & Kirkenes
Nach dem Frühstück geniessen Sie die ca. vierstündige Busfahrt durch die Tundra in Finnisch-Lappland bis nach Kirkenes. Hier erwartet Sie die MS Havila Pollux. Nach dem Kabinenbezug werden Sie zum ersten Mittagessen auf dem Schiff eingeladen.
Nach dem Frühstück geniessen Sie die ca. vierstündige Busfahrt durch die Tundra in Finnisch-Lappland bis nach Kirkenes. Hier erwartet Sie die MS Havila Pollux. Nach dem Kabinenbezug werden Sie zum ersten Mittagessen auf dem Schiff eingeladen.
KÜSTENREISE MIT MS HAVILA POLLUX
AN BORD
Noch immer befördern die Schiffe der Küstenrute Lebensmittel, Fahrzeuge und Baumaterial in die entlegenen Fjorde Norwegens. Das Ein- und Ausladen dauert in grösseren Orten oft mehrere Stunden. In dieser Zeit haben Sie Gelegenheit an Land zu gehen, um die nordischen Orte zu erkunden oder Sie begleiten einen der vielen fakultativen Ausflüge, die auf dem Schiff angeboten werden.
6. Tag Sonntag, 27.06.27 - Nordkap & Tromsø
Frühmorgens erreichen Sie den Hafen von Honningsvåg, Ausgangspunkt für Ihren fakultativen Ausflug zum Nordkap. Nach einem Frühstück am Nordkap besteigen Sie in Hammerfest das Schiff wieder. Ein weiterer Höhepunkt des Tages ist die Einfahrt in Tromsø gegen Mitternacht.
Frühmorgens erreichen Sie den Hafen von Honningsvåg, Ausgangspunkt für Ihren fakultativen Ausflug zum Nordkap. Nach einem Frühstück am Nordkap besteigen Sie in Hammerfest das Schiff wieder. Ein weiterer Höhepunkt des Tages ist die Einfahrt in Tromsø gegen Mitternacht.
Fakultativer Ausflug: Frühstück am Nordkap - CHF 220.- pro Person (Preisänderung vorbehalten).
7. Tag Montag, 28.06.27 - Vesteralen
Sie beginnen Ihren fakultativen Ausflug mit einer Stadtbesichtigung in Harstad bevor Sie die Kirche von Trondenes, das Trondenes Historiske Senter und den Mittelalterhof besuchen. Dann geht es weiter entlang der Berge und Fjorde der Vesterålen. Unterwegs legen Sie immer wieder einen Fotostopp ein. In Sortland beobachten Sie, wie Ihr Schiff unter der fast einen Kilometer langen Sortlandbrua hindurchfährt, bevor Sie dort im Hafen wieder an Bord gehen und die Lofoten auf Sie warten.
Sie beginnen Ihren fakultativen Ausflug mit einer Stadtbesichtigung in Harstad bevor Sie die Kirche von Trondenes, das Trondenes Historiske Senter und den Mittelalterhof besuchen. Dann geht es weiter entlang der Berge und Fjorde der Vesterålen. Unterwegs legen Sie immer wieder einen Fotostopp ein. In Sortland beobachten Sie, wie Ihr Schiff unter der fast einen Kilometer langen Sortlandbrua hindurchfährt, bevor Sie dort im Hafen wieder an Bord gehen und die Lofoten auf Sie warten.
Fakultativer Ausflug: Geschmack der Vesteralen - CHF 139.- pro Person (Preisänderung vorbehalten).
8. Tag Dienstag, 29.06.27 - Vega & Helgeland
Mit der Überquerung des Polarkreises verabschieden Sie sich heute von der Arktis.
9. Tag Mittwoch, 30.06.27 - Trondheim
Auf dem fakultativen Ausflug im Bus durch die Strassen der Stadt und die verschiedenen Stadtteile, erzählt Ihnen Ihr Guide mehr über die Geschichte der Königsstadt Trondheim. Die Kathedrale wurde für Olav den Heiligen errichtet, den Wikingerkönig, der Norwegen christianisiert hat.
Auf dem fakultativen Ausflug im Bus durch die Strassen der Stadt und die verschiedenen Stadtteile, erzählt Ihnen Ihr Guide mehr über die Geschichte der Königsstadt Trondheim. Die Kathedrale wurde für Olav den Heiligen errichtet, den Wikingerkönig, der Norwegen christianisiert hat.
Fakultativer Ausflug: Trondheim - CHF 119.- pro Person (Preisänderung vorbehalten).
10. Tag Donnerstag, 01.07.27 - Bergen
Am Nachmittag erreicht das Schiff die Hansestadt Bergen, Endhafen Ihrer Reise. Vom Hafen aus unternehmen Sie eine 2-stündige Stadtrundfahrt durch die alte Hansestadt. Das Bryggen Quartier wurde bereits 1979 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt. Abendessen und Übernachtung im Hotel in Bryggen.
11. Tag Freitag, 02.07.27 - Bergen & Oslo
Nach dem Frühstück geht es zum Bahnhof, wo Sie sich für die nächsten 7 Stunden in der Bergenbahn gemütlich machen. Im Zeitalter der Hochgeschwindigkeitszüge eine nicht gerade rekordverdächtige Fahrtzeit. Dafür umso mehr an Erlebnissen und Aussicht, vor allem in den Passagen im norwegischen Hochgebirge, oberhalb der Baumgrenzen. Mitte Nachmittag erreichen Sie Oslo.
12. Tag Samstag, 03.07.27 - Oslo
Nach dem Frühstück entdecken Sie die norwegische Hauptstadt bei einer Stadtrundfahrt. Freuen Sie sich auf die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Oslos, darunter die elegante Karl Johans Gate, das Königliche Schloss, das moderne Opernhaus, das lebendige Hafenviertel Aker Brygge sowie die imposante Akershus Festung. Anschliessend bleibt Zeit, die besondere Atmosphäre der Stadt zu geniessen. Am Abend erwartet Sie ein stimmungsvolles Abschiedsabendessen, bevor Sie im Hotel übernachten.
13. Tag Sonntag, 04.07.27 - Rückflug von Oslo nach Zürich
Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Zürich.
Gruppenreise 13 Tage ab/bis Zürich
- Linienflüge in Economy Zürich – Helsinki / Helsinki – Ivalo / Oslo – Helsinki - Zürich mit Finnair
- Flughafen-, Sicherheitstaxen und Treibstoffzuschlag
- Alle Transfers ab Flughafen Helsinki bis Flughafen Oslo.
- Stadtrundfahrt mit persönlichem Stadtführer in Helsinki, Bergen und Oslo
- Überlandfahrt von Finnland nach Norwegen zum Einschiffen
- Fahrt mit der Bergenbahn von Bergen nach Oslo
- Ausflug in Inari zur Rentierfarm
- Museumseintritte gemäss Programm
- Mittagessen/Lunch wie im Programm angegeben
- Unterkunft in sehr guten Mittelklassehotels in Helsinki, Inari, Bergen und Oslo inkl. Abendessen
- Havila Küstenreise Kirkenes - Bergen, Unterkunft in der gewählten Kabine, Vollpension
- GLUR-Reiseleitung ab / bis Zürich
- Reisehandbuch und ausführliche Reiseunterlagen pro Kabine/Zimmer
- Annullierungskosten-Versicherung
- Getränke zu den Mahlzeiten
- Fakultative Ausflüge auf dem Schiff
- Persönliche Ausgaben
- Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen
- Unvorhergesehene Programm, Flugplan und Preisänderungen bleiben vorbehalten.
- Die im Programm ausgeschriebenen Ausflüge sind durch lokale Anbieter organisiert.
- Wetterbedingte Änderungen und Annullationen infolge ungenügender Teilnehmerzahl bleiben vorbehalten.
Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 4740.– / pro Person