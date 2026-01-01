Herbstleuchten auf der Postschiffroute ab Zürich

1 . Tag Montag, 20.09.27 - Flugreise von Zürich nach Oslo Flug von Zürich nach Oslo. Der Nachmittag steht ganz im Zeichen der norwegischen Hauptstadt. Eingebettet zwischen Fjorden, bewaldeten Hügeln und zahlreichen Grünflächen vereint Oslo auf einzigartige Weise moderne Architektur, lebendige Kultur und die Nähe zur Natur. Historische Sehenswürdigkeiten treffen hier auf skandinavisches Lebensgefühl und eine entspannte Atmosphäre. Gemeinsam entdecken Sie die Königsstadt, bevor Sie den Tag bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen lassen.

2 . Tag Dienstag, 21.09.27 - Kirkenes und das Pasviktal Ein Inlandflug bringt Sie weit hinauf in den Norden nach Kirkenes, dem Ausgangspunkt Ihrer Seereise. Nach der Ankunft erwartet Sie bereits der Ausflugsbus zu einer Entdeckungstour in das beeindruckende Pasviktal. Der Øvre-Pasvik-Nationalpark zählt zu den verborgensten Naturschätzen Norwegens und begeistert mit ausgedehnten Kiefernwäldern, stillen Seen und einer aussergewöhnlichen Tier- und Pflanzenwelt.



Als östlichster und zugleich kleinster Nationalpark des Landes umfasst er rund 120 Quadratkilometer nahezu unberührter Natur. Mit etwas Glück lassen sich Elche oder sogar Spuren von Braunbären entdecken. Am späten Nachmittag beziehen Sie Ihr Hotel in Kirkenes. Gemeinsames Abendessen.

3 . Tag Mittwoch, 22.09.27 - Küstenreise Kirkenes bis Bergen Nach dem Frühstück erfolgt der Transfer zum Hafen. Dort erwartet Sie bereits die moderne MS Havila Pollux, die für die kommenden sechs Tage Ihr komfortables Zuhause sein wird. Freuen Sie sich auf eine der schönsten Seereisen Europas entlang der legendären norwegischen Küste.

4 . Tag Donnerstag, 23.09.27 - Nordkap und Tromsø In den frühen Morgenstunden erreichen Sie Honningsvåg, das Tor zum Nordkap. Heute besteht die Möglichkeit, an einem fakultativen Ausflug zum berühmten Nordkap teilzunehmen und den nördlichsten Punkt Europas zu erleben. Später führt die Reise weiter nach Tromsø, dass Sie gegen Mitternacht erreichen. Die Universitätsstadt liegt malerisch auf einer Insel und wird nicht ohne Grund als „Tor zur Arktis“ bezeichnet. Historische Polarexpeditionen und die besondere Atmosphäre des hohen Nordens prägen das Bild dieser faszinierenden Stadt.

5 . Tag Freitag, 24.09.27 - Vesterålen und Lofoten Zu den eindrucksvollsten Landschaften Norwegens zählen zweifellos die Inselgruppen der Vesterålen und Lofoten. Schroffe Berggipfel, tiefblaue Fjorde und kleine Fischerdörfer bilden eine Kulisse von aussergewöhnlicher Schönheit. Während die Vesterålen mit ihren wilden Küstenlandschaften und unberührter Natur beeindrucken, sind die Lofoten vor allem für ihre roten Fischerhütten, die sogenannten „Rorbuer“, bekannt. Kaum eine andere Region vereint maritime Tradition und spektakuläre Natur auf so eindrucksvolle Weise. Die Passage durch diese Inselwelt zählt zu den Höhepunkten jeder Norwegenreise.

6 . Tag Samstag, 25.09.27 - Vega und Helgeland Weiter südlich erwartet Sie die faszinierende Küstenregion Helgeland. Die Insel Vega, seit 2004 UNESCO-Weltnaturerbe, besticht durch ihre einzigartige Schärenlandschaft mit tausenden kleinen Inseln, Buchten und Felsen. Helgeland selbst begeistert mit imposanten Bergmassiven, tief eingeschnittenen Fjorden und überraschend weissen Sandstränden. Besonders markant ist die berühmte Bergkette der „Sieben Schwestern“, die sich majestätisch entlang der Küste erhebt und zu den bekanntesten Naturwundern Norwegens zählt.

7 . Tag Sonntag, 26.09.27 - Trondheim Trondheim, die einstige Hauptstadt Norwegens, verbindet Geschichte und modernes Stadtleben auf harmonische Weise. Die charmante Universitätsstadt beeindruckt mit farbenfrohen Speicherhäusern, gemütlichen Gassen und einer lebendigen Kulturszene. Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten zählt der imposante Nidarosdom, die wichtigste gotische Kathedrale Skandinaviens und Krönungsstätte norwegischer Könige. Die zahlreichen Studenten verleihen der Stadt zusätzlich eine junge und internationale Atmosphäre.

8 . Tag Montag, 27.09.27 - Bergen Am Morgen erreichen Sie Bergen, das traditionsreiche Ende der Postschiffroute. Während einer geführten Stadtrundfahrt lernen Sie die ehemalige Hansestadt näher kennen. Bergen gilt als eine der schönsten Städte Norwegens und begeistert mit ihrem historischen Hafenviertel Bryggen, den bunten Holzhäusern und ihrer reichen Geschichte. Seit Jahrhunderten ist die Stadt ein bedeutender Handels- und Verkehrsknotenpunkt. Von hier aus verkehren internationale Schiffsverbindungen nach England, Schottland, Dänemark und Island.

9 . Tag Dienstag, 28.09.27 - Heimreise nach Zürich Nach erlebnisreichen Tagen im hohen Norden heisst es Abschied nehmen. Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Zürich.