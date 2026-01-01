Herbstleuchten auf der Postschiffroute ab Zürich
Herbstleuchten auf der Postschiffroute ab Zürich
ab CHF 3040.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Hauptstadt Norwegens
- Ausflug ins Pasviktal
- Hansestadt Bergen
- Reiseleitung ab/bis Zürich
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Montag, 20.09.27 - Flugreise von Zürich nach Oslo
Flug von Zürich nach Oslo. Der Nachmittag steht ganz im Zeichen der norwegischen Hauptstadt. Eingebettet zwischen Fjorden, bewaldeten Hügeln und zahlreichen Grünflächen vereint Oslo auf einzigartige Weise moderne Architektur, lebendige Kultur und die Nähe zur Natur. Historische Sehenswürdigkeiten treffen hier auf skandinavisches Lebensgefühl und eine entspannte Atmosphäre. Gemeinsam entdecken Sie die Königsstadt, bevor Sie den Tag bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen lassen.
2. Tag Dienstag, 21.09.27 - Kirkenes und das Pasviktal
Ein Inlandflug bringt Sie weit hinauf in den Norden nach Kirkenes, dem Ausgangspunkt Ihrer Seereise. Nach der Ankunft erwartet Sie bereits der Ausflugsbus zu einer Entdeckungstour in das beeindruckende Pasviktal. Der Øvre-Pasvik-Nationalpark zählt zu den verborgensten Naturschätzen Norwegens und begeistert mit ausgedehnten Kiefernwäldern, stillen Seen und einer aussergewöhnlichen Tier- und Pflanzenwelt.
Ein Inlandflug bringt Sie weit hinauf in den Norden nach Kirkenes, dem Ausgangspunkt Ihrer Seereise. Nach der Ankunft erwartet Sie bereits der Ausflugsbus zu einer Entdeckungstour in das beeindruckende Pasviktal. Der Øvre-Pasvik-Nationalpark zählt zu den verborgensten Naturschätzen Norwegens und begeistert mit ausgedehnten Kiefernwäldern, stillen Seen und einer aussergewöhnlichen Tier- und Pflanzenwelt.
Als östlichster und zugleich kleinster Nationalpark des Landes umfasst er rund 120 Quadratkilometer nahezu unberührter Natur. Mit etwas Glück lassen sich Elche oder sogar Spuren von Braunbären entdecken. Am späten Nachmittag beziehen Sie Ihr Hotel in Kirkenes. Gemeinsames Abendessen.
3. Tag Mittwoch, 22.09.27 - Küstenreise Kirkenes bis Bergen
Nach dem Frühstück erfolgt der Transfer zum Hafen. Dort erwartet Sie bereits die moderne MS Havila Pollux, die für die kommenden sechs Tage Ihr komfortables Zuhause sein wird. Freuen Sie sich auf eine der schönsten Seereisen Europas entlang der legendären norwegischen Küste.
4. Tag Donnerstag, 23.09.27 - Nordkap und Tromsø
In den frühen Morgenstunden erreichen Sie Honningsvåg, das Tor zum Nordkap. Heute besteht die Möglichkeit, an einem fakultativen Ausflug zum berühmten Nordkap teilzunehmen und den nördlichsten Punkt Europas zu erleben. Später führt die Reise weiter nach Tromsø, dass Sie gegen Mitternacht erreichen. Die Universitätsstadt liegt malerisch auf einer Insel und wird nicht ohne Grund als „Tor zur Arktis“ bezeichnet. Historische Polarexpeditionen und die besondere Atmosphäre des hohen Nordens prägen das Bild dieser faszinierenden Stadt.
5. Tag Freitag, 24.09.27 - Vesterålen und Lofoten
Zu den eindrucksvollsten Landschaften Norwegens zählen zweifellos die Inselgruppen der Vesterålen und Lofoten. Schroffe Berggipfel, tiefblaue Fjorde und kleine Fischerdörfer bilden eine Kulisse von aussergewöhnlicher Schönheit. Während die Vesterålen mit ihren wilden Küstenlandschaften und unberührter Natur beeindrucken, sind die Lofoten vor allem für ihre roten Fischerhütten, die sogenannten „Rorbuer“, bekannt. Kaum eine andere Region vereint maritime Tradition und spektakuläre Natur auf so eindrucksvolle Weise. Die Passage durch diese Inselwelt zählt zu den Höhepunkten jeder Norwegenreise.
6. Tag Samstag, 25.09.27 - Vega und Helgeland
Weiter südlich erwartet Sie die faszinierende Küstenregion Helgeland. Die Insel Vega, seit 2004 UNESCO-Weltnaturerbe, besticht durch ihre einzigartige Schärenlandschaft mit tausenden kleinen Inseln, Buchten und Felsen. Helgeland selbst begeistert mit imposanten Bergmassiven, tief eingeschnittenen Fjorden und überraschend weissen Sandstränden. Besonders markant ist die berühmte Bergkette der „Sieben Schwestern“, die sich majestätisch entlang der Küste erhebt und zu den bekanntesten Naturwundern Norwegens zählt.
7. Tag Sonntag, 26.09.27 - Trondheim
Trondheim, die einstige Hauptstadt Norwegens, verbindet Geschichte und modernes Stadtleben auf harmonische Weise. Die charmante Universitätsstadt beeindruckt mit farbenfrohen Speicherhäusern, gemütlichen Gassen und einer lebendigen Kulturszene. Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten zählt der imposante Nidarosdom, die wichtigste gotische Kathedrale Skandinaviens und Krönungsstätte norwegischer Könige. Die zahlreichen Studenten verleihen der Stadt zusätzlich eine junge und internationale Atmosphäre.
8. Tag Montag, 27.09.27 - Bergen
Am Morgen erreichen Sie Bergen, das traditionsreiche Ende der Postschiffroute. Während einer geführten Stadtrundfahrt lernen Sie die ehemalige Hansestadt näher kennen. Bergen gilt als eine der schönsten Städte Norwegens und begeistert mit ihrem historischen Hafenviertel Bryggen, den bunten Holzhäusern und ihrer reichen Geschichte. Seit Jahrhunderten ist die Stadt ein bedeutender Handels- und Verkehrsknotenpunkt. Von hier aus verkehren internationale Schiffsverbindungen nach England, Schottland, Dänemark und Island.
9. Tag Dienstag, 28.09.27 - Heimreise nach Zürich
Nach erlebnisreichen Tagen im hohen Norden heisst es Abschied nehmen. Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Zürich.
Gruppenreise 9 Tage ab/bis Zürich
- Linienflüge in Economy-Class Zürich – Oslo – Kirkenes / Bergen – Kopenhagen - Zürich
- Flughafen-, Sicherheitstaxen und Treibstoffzuschlag
- Unterkunft in sehr guten Mittelklassehotels im Doppel- oder Einzelzimmer, mit Dusche/WC, inkl. Frühstück und Abendessen in Oslo, Kirkenes und Bergen
- Havila Küstenreise Kirkenes – Bergen.
Unterkunft in der gewählten Kabine, Vollpension
- Alle Transfers und Stadtrundfahrten gemäss Programm
- Ausflug ins Pasviktal
- Deutschsprechende Stadtführung Oslo, Pasviktal & Bergen
- GLUR-Reiseleitung ab/bis Zürich Flughafen
- Reisehandbuch und ausführliche Reiseunterlagen pro Kabine/Zimmer
- Annullierungskosten-Versicherung
- Getränke zu den Mahlzeiten
- Fakultative Ausflüge auf dem Schiff
- Persönliche Ausgaben
- Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen
- Unvorhergesehene Programm, Flugplan und Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.
- Die im Programm ausgeschriebenen Ausflüge sind durch lokale Anbieter organisiert.
- Wetterbedingte Änderungen und Annullationen infolge ungenügender Teilnehmerzahl bleiben vorbehalten.
Preise
9 Tage / 8 Nächte ab CHF 3040.– / pro Person