Patagonien und die chilenischen Fjorde ab Puerto Montt

1 . Tag Puerto Montt Kommen Sie in Puerto Montt an, wo Sie von einem Vertreter von Aurora Expeditions empfangen und mit Ihren Mitexpeditionsteilnehmern in Ihr zugewiesenes Hotel vor der Fahrt gebracht werden. Wenn Sie bereits in Puerto Montt sind, bitten wir Sie, zu Ihrem Hotel zu gehen. Besuchen Sie heute Nachmittag den Aurora Expeditions Hospitality-Schalter in der Lobby, um Ihre Gepäckanhänger abzuholen. Bitte beschriften Sie die Etiketten deutlich mit Ihrem Namen und Ihrer Schiffskabinennummer. Unser Team bestätigt Details zu Ihrem Einschiffungstag, beantwortet alle Fragen und gibt Ihnen Informationen, wo Sie essen oder Last-Minute-Artikel kaufen können. Der Rest deiner Zeit ist frei. Alle Mahlzeiten heute gehen auf eigene Kosten. Zugewiesene Unterkunft: zu informieren

2 . Tag Einschiffungstag Heute Morgen geniessen Sie das Frühstück und das Auschecken. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kabinengepäck mit Kabinenetiketten ausgestattet ist, die deutlich mit Ihrem Namen und Ihrer Kabinennummer beschriftet sind. Bringen Sie Ihr Gepäck zur Hotelrezeption, vor oder beim Check-out. Ihr Gepäck wird gelagert und direkt zum Hafen zur Freigabe gebracht, um vor Ihrer Ankunft an Bord in Ihre Kabine gebracht zu werden. Bitte behalten Sie alle Wer Ihr Morgen ist frei, Puerto Montt zu erkunden. Treffen Sie sich am Nachmittag wieder im Hotel für Ihren Transfer zum Hafen. Machen Sie es sich in Ihrer Hütte bequem, wo jedes Detail mit Blick auf Ihren Komfort gestaltet wurde. Dieses luxuriöse Schiff gehört Ihnen zur Erkundung! Während wir die Leinen auswerfen und in See fahren, schließen Sie sich Ihrem Expeditionsteam an Deck an, geniessen Sie ein köstliches Abendessen und stossen auf die bevorstehende Reise an. tgegenstände oder persönlichen Gegenstände den ganzen Tag über bei sich.

3 . Tag Castro, Chonchi, Chiloé Nationalpark Wir beginnen unsere Reise mit einem Besuch von Castro, der charmanten Hauptstadt der Region Chiloé. Hier haben Sie die Wahl zwischen einer der folgenden beiden Landausflüge.

Option 1 – Castro und Chonchi (5 Stunden) Entdecken Sie die Hauptattraktionen der Stadt Castro, darunter Palafittes (Häuser auf Stelzen), Museen, Kirchen und den Kunsthandwerksmarkt. Anschliessend besuchen Sie die wunderschönen renommierten Kirchen der Region, die von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt sind. Weiter bis Chonchi, das wegen ihrer Terrassen als "Stadt der drei Etagen" bezeichnet wird, mit wichtigen Stätten wie dem Museum der Traditionen, dem Akkordeonmuseum und seiner attraktiven Uferpromenade. Zum Mittagessen geniessen Sie den Geschmack der frischen Produkte der Region, bevor Sie für etwas Freizeit nach Castro zurückkehren.

Option 2 – Chiloé Nationalpark (6,5 Stunden) Dieser Ausflug führt Sie durch die unberührten Naturlandschaften, die Charles Darwin während seiner Erkundungen der Huillinco- und Cucao-Seen sowie des Pazifischen Ozeans begeisterten. Im Chiloé-Nationalpark besuchen Sie das Interpretationszentrum, spazieren entlang des schönen "Sendero el Tepual", einem Weg, der sich durch Chiloés dichten und feuchten Wald schlängelt. Nach dem Spaziergang ist es Zeit, sich zu entspannen und das Mittagessen zu geniessen, bei dem Sie die Aromen der regionalen Produkte geniessen, bevor Sie für etwas Freizeit nach Castro zurückkehren.

4 . Tag Corcovado Gulf, Tic Toc Bay Verbringen Sie den Vormittag damit, die reizvolle und beeindruckende Küste der Tic Toc Bay zu erkunden – entweder mit Schiffsfahrten oder vielleicht mit dem Zodiac und Kajak. Dieses gesamte Gebiet wurde kürzlich als einer der wenigen Meeresparks Chiles anerkannt, der nicht nur für die saisonale Präsenz von Blauwalen, sondern auch für die vielfältige Vielfalt anderer Wale, Meeressäuger und Seevögel berühmt ist. Im Corcovado-Golf werden Sie eine gute Vielfalt an Seevögeln beobachten, darunter Schwarzbrauenalbatros, südlicher Riesentaucher, südlicher Sturmvogel und weit entfernte Zugvögel wie den zuggreifenden Arktischen Skua. Halten Sie weiterhin Ausschau nach Walen im Corcovado-Golf, während wir nach Chiloé segeln – einem Archipel üppiger Inseln, einem Land voller Mythen und Legenden, einzigartiger Folklore und kulinarischer Traditionen. Es ist eine Region voller natürlicher Schönheit und Kultur, die von Chilenen geschätzt wird. Entdecken Sie diese mythische Insel mit ihren farbenfrohen Holzkirchen, von denen sechzehn von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden.

5-6 . Tag Chilenische Fjorde, English Narrows Wir verbringen die nächsten Tage damit, uns durch Patagoniens Labyrinth aus Fjorden zu navigieren. Unser Expertenteam wird weiterhin informative und unterhaltsame Vorträge im Hörsaal halten oder Sie können sich entscheiden, ein Buch aus unserer Bibliothek zu genießen oder im Fitnessstudio aktiv zu bleiben. Verbringen Sie Zeit auf den Decks, um nach Walen, Delfinen und Seevögeln zu suchen, während Sie die wunderschönen Landschaften des Labyrinths aus Kanälen und Inseln bewundern. Wir werden einen Teil des 145 km / 90 Meilen langen Moraleda-Kanals entlangfahren, der das Festland von den riesigen Archipelen Chonos und Guaitecas trennt. Im Osten sehen wir prächtige Andengipfel wie die Vulkane Mentolat, Melimoyu und Maca. Wir werden die Gewässer nach gelegentlichen Schwertwalgruppen absuchen, die auf den zahlreichen südamerikanischen Seelöwenkolonien entlang der Küste und bewaldeten Inseln jagen.

7 . Tag PIO XI Gletscher Heute Morgen führt uns ein Labyrinth aus Fjorden schließlich zum Eingang von Pío XI, benannt zu Ehren von Papst Pius XI. von Pater Alberto de Agostini, einem italienischen Missionar und Entdecker, der 1931 als erster Mensch das Südliche Eisfeld überquerte. Von den 48 Gletschern im Südlichen Eisfeld ziehen sich fast alle zurück, mit Ausnahme von Pío XI. Wissenschaftler konnten nicht genau erklären, warum sie in den letzten 80 Jahren so weit und so schnell fortgeschritten ist. Jedenfalls ist der Pío XI-Gletscher eine Ausnahme in einer Welt, in der fast alle Gletscher sich zurückziehen, und es ist ein Privileg, ihn aus nächster Nähe sehen zu können.

8-9 . Tag Kirke Narrows, Puerto Natales / Torres del Paine Nationalpark Frühmorgens erreichen wir Puerto Natales, das Tor zum Torres-del-Paine-Nationalpark mit seinen berühmten Granittürmen, Gletschern und farbenprächtigen Seen. In dieser beeindruckenden Natur erleben Sie die Weite Patagoniens sowie eine vielfältige Tierwelt wie Kondore, Guanacos und mit etwas Glück Pumas.

Sie haben zwei Tage Zeit, den Park auf Wanderungen passend zu Ihrem Fitnesslevel (leicht, mittel, anspruchsvoll) zu erkunden. Dabei entdecken Sie verschiedene Seen, Aussichtspunkte und Landschaften zwischen Steppe und Wald. Übernachtet wird in einem komfortablen Hotel nahe dem Park.

Am zweiten Tag geht es nach weiteren Aktivitäten zurück zum Schiff. Abends navigiert das Schiff durch die enge White-Narrows-Passage.

10 . Tag Montañas-Fjord Im Herzen des chilenischen Patagoniens liegt der Bernardo-O'Higgins-Nationalpark. Mehr als 320 Kilometer (200 Meilen) von einem Ende zum anderen umfasst der Park das südliche Eisfeld Patagoniens, das zusammen mit seinem nördlichen Gegenstück eine der grössten Gletschereisflächen ausserhalb der Polarregionen bildet. Wir könnten durch den Montañas-Fjord segeln, einen langen Fjord, der von zerklüfteten Bergen und mehreren Gletschern, darunter Herman, Bernal und Paredes, flankiert wird.

11 . Tag Francisco Coloane Marine Reserve Francisco Coloane wurde 2003 als erstes Meeresschutzgebiet Chiles gegründet und war das erste bekannte Nahrungsgebiet für Buckelwale entlang der Pazifikküste Südamerikas. Der Park ehrt Francisco Coloane, einen gefeierten chilenischen Autor, der viele Geschichten über Ozeanabenteuer über Patagonien und die Antarktis schrieb. Coloane war selbst Abenteurer, Entdecker und Sohn eines Walfängers. Im südlichen Bereich der Insel Santa Ines, umgeben von spektakulären Ausblicken, darunter der Gezeiten-Gletscher, der die zerklüftete Berginsel hinabdrückt, verbringen wir Zeit mit Kajakfahren und Zodiac-Kreuzfahrten, wobei wir uns Magellan-Pinguine, Kaiserkormorane, flugunfähige Dampfenenten und südliche Pelzrobben aus der Nähe ansehen. Rund um Carlos III Island, ein bekanntes Futtergebiet der Buckelwale, hoffen wir, die majestätischen Tiere bequem von unserem Schiff aus zu sehen oder, wenn die Bedingungen es zulassen, von unseren Kajaks oder Zodiacs aus.

12-13 . Tag Beagle Channel & Glacier Alley Wenn wir den Beagle-Kanal betreten, einen wichtigen Wasserweg, der es Schiffen ermöglichte, die berüchtigt rauen Gewässer um Kap Hoorn zu umgehen, folgen wir der Route, die ein junger Charles Darwin 1831 an Bord der berühmten HMS Beagle nahm – einer fünfjährigen Expedition, die sein Leben für immer veränderte und ihn zur Entwicklung seiner bahnbrechenden Evolutionstheorie führte. Wenn man westwärts an Ushuaia vorbeisegelt, fährt man durch einen atemberaubenden Abschnitt des 240 Kilometer (150 Meilen) langen Beagle-Kanals, genannt Glacier Alley oder "Avenue of the Glaciers", wie er eleganter genannt wird. Sie werden diese Reihe von Gezeitengletschern bewundern, die vom riesigen Darwin-Eisfeld bis zum Rand des Meeres vordringen. Umgeben von schneebedeckten Gipfeln wurden die meisten Gletscher nach europäischen Ländern oder den Entdeckern benannt, die sie entdeckten: Holland, Italien, Romanche, Spanien, Garibaldi. Wenn das Wetter es zulässt, steigen wir auf unsere Zodiacs, um den beeindruckenden Romanche-Gletscher aus nächster Nähe zu betrachten. Auch wenn Nebel die Sicht versperrt, wird das Geräusch des knackenden Eises, das ins Wasser abkalbt, sicher beeindrucken. Neben der spektakulären Landschaft bietet die Glacier Alley Möglichkeiten, Wildtiere wie Pinguinkolonien und südamerikanische Pelzrobben zu beobachten.

14 . Tag Kap Hoorn Auf der Insel Hornos im Feuerland-Archipel liegt das Kap Hoorn, nahe dem südlichsten Punkt Südamerikas. Bis zur Eröffnung des Panamakanals im Jahr 1914 mussten Schiffe Kap Hoorn umrunden, um zwischen der Ost- und Westküste Südamerikas zu reisen – eine gefährliche Aufgabe aufgrund starker Winde und Strömung, großer starker Wellen und gelegentlicher Eisberge. Heutzutage zieht das Kap Hoorn abenteuerlustige Reisende an – meist von Expeditionskreuzfahrten, die an Land gehen und zum markanten Leuchtturm 'Stella Maris Chapel' wandern. Oben auf dem Hügel genießen Sie einen Panoramablick auf die Stelle, an denen sich der Pazifik und der Atlantik treffen, und die unglaubliche Kraft der Natur spüren, während diese beiden mächtigen Ozeane durch den Drake Passage ziehen.

15 . Tag Aussschiffung in Ushuaia Am frühen Morgen fahren wir den Beagle-Kanal hinauf, bevor wir leise in Ushuaia andocken, wo wir gegen 8:00 Uhr frei aussteigen können. Lebt wohl an euer Expeditionsteam und Mitreisende, während wir alle unsere weiteren Reisen fortsetzen – hoffentlich mit einem neuen Gespür für die immense Kraft der Natur. Nach dem Ausschiffen wird für diejenigen, die ihre Reise in der Region fortsetzen, der Transport zum Hotel ausschließlich für Gäste organisiert, die ihre Unterkunft über Aurora gebucht haben oder für diejenigen, die in Innenstadtgebieten nahe dem Hafen übernachten.

Expeditionsteilnehmer, die vor 14:30 Uhr mit Flügen abfliegen, werden direkt zum Flughafen Ushuaia transferiert, diejenigen mit Flügen nach 14:30 Uhr haben die Möglichkeit, Ushuaia vor einem Nachmittagstransfer am Flughafen zu erkunden, und die Transferverfahren sowie Details werden an Bord vor dem Ausschiffen kommuniziert. Hinweis: Am Ende der Reise empfehlen wir nicht, Flüge zu buchen, die Ushuaia vor 12:00 Uhr am Tag der Ausschiffung verlassen, falls es zu Verspätungen kommt.