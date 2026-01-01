Der Geist von Terra Nova ab Ushuaia
Der Geist von Terra Nova ab Ushuaia
ab CHF 7385.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights:
- tägliche Zodiac-Anlandungen oder Zodiac Fahrten zur Erkundung für hautnahe Begegnungen mit Wildtieren
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- Kajakmöglichkeiten in den unberührten Gewässern der Antarktis
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- Erleben Sie ein Segelabenteuer an Bord unseres Segelschiffs und entdecken Sie den Kontinent aus einer abenteuerlichen Perspektive
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- Von Experten geführte Exkursionen bieten Einblicke in die Geschichte und Ökologie des Kontinents
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Ushuaia
Am Nachmittag gehen Sie an Bord des Expeditionsschiffs, wo Sie Ihre Crew und die Mitreisenden kennenlernen. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, legt das Schiff ab und fährt durch den malerischen Beagle-Kanal. Geniessen Sie Ihren ersten Abend auf See, während die Südspitze Südamerikas hinter Ihnen verschwindet.
2. Tag Drakepassage Tag 2-3
Beginnen Sie Ihr Antarktis-Abenteuer mit der Überquerung der Drake-Passage, einer riesigen offenen Meeresstrasse, die die Antarktische Konvergenz markiert, wo nährstoffreiche Gewässer ein lebendiges Ökosystem erhalten. Während der Seereise können Sie an Expertenvorträgen zur Geschichte, Tierwelt und Geologie der Antarktis teilnehmen. Begeben Sie sich an Deck oder auf die Brücke, um Albatrosse, Sturmvögel und sogar Wale zu beobachten. Es werden ausserdem Abenteueraktivitäten wie Navigationsworkshops und Sicherheitseinweisungen für Kajakfahren und Schneeschuhwandern angeboten. Am Ende des dritten Tages kündigt die erste Sichtung von Eisbergen und schneebedeckten Gipfeln Ihre Ankunft auf den Südlichen Shetlandinseln an.
4. Tag Erkundung der antarktischen Halbinsel Tage 4-8
Der Kern der Reise entfaltet sich bei der Erkundung der Antarktischen Halbinsel und der Südlichen Shetlandinseln, wobei jeder Tag eine Mischung aus Anlandungen, Zodiac-Fahrten und optionalen Abenteueraktivitäten bietet. Zu den Highlights gehören: Kajakfahren zwischen Eisbergen : Paddeln Sie durch ruhige Gewässer und treiben Sie vorbei an Robben, die auf Eisschollen ruhen, und Pinguinen, die zum Schwimmen ins Wasser tauchen. Schneeschuhabenteuer : Schnallen Sie sich Schneeschuhe an, um unberührte Pfade zu erkunden und Panoramablicke zu geniessen, die atemberaubende Ausblicke auf Gletscher und Gipfel bieten.
Pinguinkolonien : Besuchen Sie weitläufige Kolonien von Eselspinguinen, Zügelpinguinen und Adeliepinguinen und beobachten Sie deren amüsantes Verhalten bei der Aufzucht ihrer Küken oder beim Bezwingen der eisigen Gewässer. Begegnungen mit Wildtieren : Beobachten Sie Weddell-, Krabbenfresser- und Seeleoparden, die sich auf dem Eis ausruhen oder im Wasser jagen, während Zwerg- und Buckelwale oft in der Nähe bei der Nahrungsaufnahme zu sehen sind.
Mit über 500 verschiedenen Anlandeplätzen entlang der Antarktischen Halbinsel gleicht keine Reise der anderen. Unser Expertenteam plant jede Expedition individuell nach Bedingungen, Wetterlage und den Möglichkeiten für aussergewöhnliche Begegnungen. Durch den zunehmenden Passagierverkehr in den letzten Jahren ist der Wettbewerb um Anlandeplätze härter geworden – doch unsere profunden Kenntnisse dieser unberührten Region garantieren Ihnen echte Entdeckungsreisen abseits der Touristenmassen. Unter der Führung unserer erfahrenen Crew navigieren Sie durch atemberaubende, eisbedeckte Kanäle, bestaunen majestätische Gletscher und begegnen aussergewöhnlichen Wildtieren in einer der entlegensten Gegenden der Erde.
Dies ist keine gewöhnliche Kreuzfahrt – es ist eine echte Expedition, bei der Spontaneität und Entdeckungen jeden Tag prägen. Begleiten Sie uns auf ein Abenteuer, bei dem das Unbekannte wartet und jede Landung ein Moment der Entdeckung ist.
9. Tag Abschiedsanlandung
Auf dem Rückweg nach Norden bietet sich die Gelegenheit für eine letzte Anlandung oder eine Zodiac-Fahrt. Bei entsprechendem Wetter und Eisverhältnissen können Ziele wie Brown Bluff mit seinen hoch aufragenden Klippen und einer Kolonie von Adeliepinguinen oder Paulet Island mit ihren historischen Stätten und der vielfältigen Tierwelt erkundet werden.
10. Tag Drake Passage Kurs Nord Tag 10 & 11
Erleben Sie Ihre Abenteuer auf der Durchfahrt der Drake-Passage noch einmal und halten Sie dabei Ausschau nach Seevögeln und Walen. Nehmen Sie an den abschliessenden Vorträgen oder Workshops teil und geniessen Sie ein festliches Abendessen mit Ihren Mitreisenden, während Sie die unvergessliche Reise Revue passieren lassen.
12. Tag Rückkehr nach Ushuaia
Am frühen Morgen kehren Sie nach Ushuaia zurück. Nach dem Frühstück gehen Sie mit unvergesslichen Erinnerungen an eine unvergessliche Antarktisexpedition und neuen Geschichten im Gepäck von Bord.
Am frühen Morgen kehren Sie nach Ushuaia zurück. Nach dem Frühstück gehen Sie mit unvergesslichen Erinnerungen an eine unvergessliche Antarktisexpedition und neuen Geschichten im Gepäck von Bord.
Tipp vom Spezialisten
Gerne organisieren wir Ihnen Ihr individuelles An und Abreisepaket zur Reise. Sicher sollten Sie eine Nacht in Buenos Aires einplanen um die Geburtsstadt des Tangos näher kennen zu lernen.
Expeditions Seereise 11 Tage ab/bis Ushuaia
- Unterkunft: Voll ausgestattete Hütten.
- Mahlzeiten: Tägliche Mahlzeiten, Snacks, Tee, Kaffee sowie Hausbier, Limonade und Wein zum Mittag- und Abendessen.
- Landausflüge: Geführte Wanderungen, tägliche Landausflüge und Zodiac-Fahrten.
- Abenteueraktivitäten: Kajakfahren, Schneeschuhwandern, Camping, Eisbaden, Trekking und Yoga (Wetter abhängig)
- Expeditionsteam: Unter der Leitung erfahrener Guides.
- Vorträge: Lehrreiche Vorträge und fachkundige Begleitung.
- Expeditionsausrüstung: Leihgabe von Gummistiefeln und Zugang zum Bordarzt und zur Krankenstation.
- Informationen vor der Abreise: Umfassendes Informationsmaterial und eine Broschüre über die Antarktis.
- Hafengebühren: Beinhaltet Hafenzuschläge, Genehmigungen und Landegebühren.
- WLAN: Basis-WLAN kostenlos; Upgrades gegen Gebühr erhältlich.
- Trinkgelder für die Crew
- internationale Flüge nach Ushuaia
- etwaige Hotelübernachtungen
- private Ausgaben
- Annullationskostenversicherung
- Der Reiseplan dient als allgemeine Orientierung.
Unsere genaue Route und die geplanten Aktivitäten werden angepasst, um optimale Tierbeobachtungen zu ermöglichen und den jeweiligen Wetter- und Eisbedingungen Rechnung zu tragen. Der Kapitän bzw. Expeditionsleiter nimmt gegebenenfalls Änderungen vor, um Ihnen ein bestmögliches Erlebnis zu bieten. Ein Tagesprogramm wird an Bord bereitgestellt. Flexibilität ist für eine erfolgreiche Expedition unerlässlich.
Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 7385.– / pro Person