Klassische Antarktis ab Ushuaia
Klassische Antarktis ab Ushuaia
ab CHF 7190.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights:
- vielfältige Tierwelt der Antarktis
- tägliche Anlandungen in der Antarktis
- ideal für abenteuerlustige Reisende mit wenig Zeit
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Ushuaia
Am Nachmittag gehen Sie an Bord des Expeditionsschiffs, wo Sie Ihre Crew und die Mitreisenden kennenlernen. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, legt das Schiff ab und fährt durch den malerischen Beagle-Kanal. Geniessen Sie Ihren ersten Abend auf See, während die Südspitze Südamerikas hinter Ihnen verschwindet.
2. Tag Überquerung der Drake Passage / Tag 2-3
Beginnen Sie Ihr Antarktis-Abenteuer mit der Überquerung der Drake-Passage, einer riesigen offenen Meeresstrasse, die die Antarktische Konvergenz markiert, wo nährstoffreiche Gewässer ein lebendiges Ökosystem erhalten. Während der Seereise können Sie an Expertenvorträgen zur Geschichte, Tierwelt und Geologie der Antarktis teilnehmen. Begeben Sie sich an Deck oder auf die Brücke, um Albatrosse, Sturmvögel und sogar Wale zu beobachten. Es werden ausserdem Abenteueraktivitäten wie Navigationsworkshops und Sicherheitseinweisungen für Kajakfahren und Schneeschuhwandern angeboten. Am Ende des dritten Tages kündigt die erste Sichtung von Eisbergen und schneebedeckten Gipfeln Ihre Ankunft auf den Südlichen Shetlandinseln an.
4. Tag Erkundung der Antarktischen Halbinsel / Tag 4-7
Der Kern der Reise entfaltet sich bei der Erkundung der Antarktischen Halbinsel und der Südlichen Shetlandinseln, wobei jeder Tag eine Mischung aus Anlandungen, Zodiac-Fahrten und optionalen Abenteueraktivitäten bietet. Zu den Highlights gehören: Kajakfahren zwischen Eisbergen : Paddeln Sie durch ruhige Gewässer und treiben Sie vorbei an Robben, die sich auf Eisschollen ausruhen, und Pinguinen, die ins Wasser springen. Schneeschuhwanderungen : Schnallen Sie sich Schneeschuhe an und erkunden Sie unberührte Pfade und Aussichtspunkte mit atemberaubenden Panoramen von Gletschern und Gipfeln.
Pinguinkolonien : Besuchen Sie weitläufige Kolonien von Eselspinguinen, Zügelpinguinen und Adeliepinguinen und beobachten Sie ihr amüsantes Verhalten bei der Aufzucht ihrer Küken oder beim Trotzen der eisigen Gewässer. Begegnungen mit Wildtieren : Entdecken Sie Weddell-, Krabbenfresser- und Seeleoparden, die sich auf dem Eis sonnen oder im Wasser jagen. Zwerg- und Buckelwale sind oft in der Nähe bei der Nahrungssuche zu sehen.
Mit über 500 verschiedenen Anlandeplätzen entlang der Antarktischen Halbinsel gleicht keine Reise der anderen. Unser Expertenteam plant jede Expedition individuell nach Bedingungen, Wetterlage und den Möglichkeiten für aussergewöhnliche Begegnungen. Durch den zunehmenden Passagierverkehr in den letzten Jahren ist der Wettbewerb um Anlandeplätze härter geworden – doch unsere profunden Kenntnisse dieser unberührten Region garantieren Ihnen echte Entdeckungsreisen abseits der Touristenmassen. Unter der Führung unserer erfahrenen Crew navigieren Sie durch atemberaubende, eisbedeckte Kanäle, bestaunen majestätische Gletscher und begegnen aussergewöhnlichen Wildtieren in einer der entlegensten Gegenden der Erde.
Dies ist keine gewöhnliche Kreuzfahrt – es ist eine echte Expedition, bei der Spontaneität und Entdeckungen jeden Tag prägen. Begleiten Sie uns auf ein Abenteuer, bei dem das Unbekannte wartet und jede Landung ein Moment der Entdeckung ist.
8. Tag Antarktischer Sund und Abschiedsanlandungen
Auf dem Rückweg nach Norden bietet sich die Gelegenheit für eine letzte Anlandung oder eine Zodiac-Fahrt. Bei entsprechendem Wetter und Eisverhältnissen können Ziele wie Brown Bluff mit seinen hoch aufragenden Klippen und einer Kolonie von Adeliepinguinen oder Paulet Island mit ihren historischen Stätten und der vielfältigen Tierwelt erkundet werden.
9. Tag Überquerung der Drake Passage Richtung Norden
Erleben Sie Ihre Abenteuer auf der Durchfahrt der Drake-Passage noch einmal und halten Sie dabei Ausschau nach Seevögeln und Walen. Nehmen Sie an den abschliessenden Vorträgen oder Workshops teil und geniessen Sie ein festliches Abendessen mit Ihren Mitreisenden, während Sie die unvergessliche Reise Revue passieren lassen.
10. Tag Rückkehr nach Ushuaia
Am frühen Morgen kehren Sie nach Ushuaia zurück. Nach dem Frühstück gehen Sie mit unvergesslichen Erinnerungen an eine unvergessliche Antarktisexpedition und neuen Geschichten im Gepäck von Bord.
Am frühen Morgen kehren Sie nach Ushuaia zurück. Nach dem Frühstück gehen Sie mit unvergesslichen Erinnerungen an eine unvergessliche Antarktisexpedition und neuen Geschichten im Gepäck von Bord.
Tipps vom Spezialisten
Sehr gerne erstellen wir individuelles An und Abreisepaket ab/bis Zürich , wir empfehlen ein Aufenthalt in Buenos Aires ( Der Geburtsstadt des Tangos )
Expeditions Seereise 10 Tage ab/bis Ushuaia 10 Tage
- Unterbringung in gebuchter Kabinenkategorie
- Mahlzeiten: Tägliche Mahlzeiten, Snacks, Tee, Kaffee sowie Hausbier, Limonade und Wein zum Mittag- und Abendessen.
- Landausflüge: Geführte Wanderungen, tägliche Landausflüge und Zodiac-Fahrten.
- Abenteueraktivitäten: Kajakfahren, Schneeschuhwandern, Camping, Eisbaden, Trekking und Yoga (wetter- und betriebsabhängig)
- Expeditionsteam: Unter der Leitung erfahrener Guides
- Vorträge: Lehrreiche Vorträge und fachkundige Begleitung.
- Expeditionsausrüstung: Leihgabe von Gummistiefeln und Zugang zum Bordarzt und zur Krankenstation.
- Informationen vor der Abreise: Umfassendes Informationsmaterial und eine Broschüre über die Antarktis.
- Hafengebühren: Beinhaltet Hafenzuschläge, Genehmigungen und Landegebühren.
- WLAN: Basis-WLAN kostenlos; Upgrades gegen Gebühr erhältlich.
- Trinkgelder für die Crew
- internationale Flüge ab/bis Schweiz
- zusätzliche Hotelübernachtungen
- Annullationskostenversicherung
- Der Reiseplan dient als allgemeine Orientierung.
Unsere genaue Route und die geplanten Aktivitäten werden angepasst, um optimale Tierbeobachtungen zu ermöglichen und den jeweiligen Wetter- und Eisbedingungen Rechnung zu tragen. Der Kapitän bzw. Expeditionsleiter nimmt gegebenenfalls Änderungen vor, um Ihnen ein bestmögliches Erlebnis zu bieten. Ein Tagesprogramm wird an Bord bereitgestellt. Flexibilität ist für eine erfolgreiche Expedition unerlässlich.
Preise
10 Tage / 9 Nächte ab CHF 7190.– / pro Person