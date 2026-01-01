Am Nachmittag gehen Sie an Bord des Expeditionsschiffs, wo Sie Ihre Crew und die Mitreisenden kennenlernen. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, legt das Schiff ab und fährt durch den malerischen Beagle-Kanal. Geniessen Sie Ihren ersten Abend auf See, während die Südspitze Südamerikas hinter Ihnen verschwindet.

Beginnen Sie Ihr Antarktis-Abenteuer mit der Überquerung der Drake-Passage, einer riesigen offenen Meeresstrasse, die die Antarktische Konvergenz markiert, wo nährstoffreiche Gewässer ein lebendiges Ökosystem erhalten. Während der Seereise können Sie an Expertenvorträgen zur Geschichte, Tierwelt und Geologie der Antarktis teilnehmen. Begeben Sie sich an Deck oder auf die Brücke, um Albatrosse, Sturmvögel und sogar Wale zu beobachten. Es werden ausserdem Abenteueraktivitäten wie Navigationsworkshops und Sicherheitseinweisungen für Kajakfahren und Schneeschuhwandern angeboten. Am Ende des dritten Tages kündigt die erste Sichtung von Eisbergen und schneebedeckten Gipfeln Ihre Ankunft auf den Südlichen Shetlandinseln an.

Erkundung der Antarktischen Halbinsel / Tag 4-7

Der Kern der Reise entfaltet sich bei der Erkundung der Antarktischen Halbinsel und der Südlichen Shetlandinseln, wobei jeder Tag eine Mischung aus Anlandungen, Zodiac-Fahrten und optionalen Abenteueraktivitäten bietet. Zu den Highlights gehören: Kajakfahren zwischen Eisbergen : Paddeln Sie durch ruhige Gewässer und treiben Sie vorbei an Robben, die sich auf Eisschollen ausruhen, und Pinguinen, die ins Wasser springen. Schneeschuhwanderungen : Schnallen Sie sich Schneeschuhe an und erkunden Sie unberührte Pfade und Aussichtspunkte mit atemberaubenden Panoramen von Gletschern und Gipfeln.

Pinguinkolonien : Besuchen Sie weitläufige Kolonien von Eselspinguinen, Zügelpinguinen und Adeliepinguinen und beobachten Sie ihr amüsantes Verhalten bei der Aufzucht ihrer Küken oder beim Trotzen der eisigen Gewässer. Begegnungen mit Wildtieren : Entdecken Sie Weddell-, Krabbenfresser- und Seeleoparden, die sich auf dem Eis sonnen oder im Wasser jagen. Zwerg- und Buckelwale sind oft in der Nähe bei der Nahrungssuche zu sehen.

Mit über 500 verschiedenen Anlandeplätzen entlang der Antarktischen Halbinsel gleicht keine Reise der anderen. Unser Expertenteam plant jede Expedition individuell nach Bedingungen, Wetterlage und den Möglichkeiten für aussergewöhnliche Begegnungen. Durch den zunehmenden Passagierverkehr in den letzten Jahren ist der Wettbewerb um Anlandeplätze härter geworden – doch unsere profunden Kenntnisse dieser unberührten Region garantieren Ihnen echte Entdeckungsreisen abseits der Touristenmassen. Unter der Führung unserer erfahrenen Crew navigieren Sie durch atemberaubende, eisbedeckte Kanäle, bestaunen majestätische Gletscher und begegnen aussergewöhnlichen Wildtieren in einer der entlegensten Gegenden der Erde.

Dies ist keine gewöhnliche Kreuzfahrt – es ist eine echte Expedition, bei der Spontaneität und Entdeckungen jeden Tag prägen. Begleiten Sie uns auf ein Abenteuer, bei dem das Unbekannte wartet und jede Landung ein Moment der Entdeckung ist.